È stato protagonista di una classifica su Billboard; uno dei primi artisti ad aver appoggiato l’iniziativa #iosuonodacasa in piena pandemia ed essere stato condiviso su Sky TG e i principali giornali online; si è esibito in occasione di uno dei festival più famosi d’Italia per ben 4 edizioni; si è raccontato ai microfoni del Il Messaggero. Ha portato avanti, parallelamente al suo percorso musicale, una petizione giunta al Governo e firmata da più di 60.000 persone nel 2020/2021: per questo è stato ospite di Radio Capital e Radio24

Oggi Andrea Pimpini torna con un nuovo singolo, “Every Breath”!

Il brano è disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming musicale ed è entrato in rotazione radiofonica.

Link: https://onerpm.link/923122045874

“Da circa un mese è uscito il mio primo singolo in featuring con una voce internazionale. Non ho aspettato per uscire con questo nuovo singolo per il semplice motivo che la musica, al giorno d’oggi, corre. Ogni venerdì escono nuove canzoni, di conseguenza dopo una settimana un brano diventa già vecchio. – Spiega Andrea – Every Breath è una preghiera. Una preghiera rivolta a una persona che purtroppo oggi non c’è più. Voleva tanto vedermi cantare dal vivo almeno una volta ma non ha mai avuto l’occasione. Spero che questa canzone la raggiunga”

Le sorprese non finiscono qui!

Andrea Pimpini, Sabato 7 Maggio, torna a cantare dal vivo a Pescara (l’ultima volta risale al 2019, prima della pandemia). Lo farà come ospite dello Spazio Contest Show.

“Sono felice di tornare a cantare dal vivo. Quella è la mia dimensione preferita. Lì vedi la gente, vivi veramente la musica. Pescara nel bene e nel male è la città dove sono nato, quindi quando mi riconoscono per strada, quando mi invitano a questi festival, sono veramente felice. Spesso mi chiedono perché non suono più spesso a Pescara e vado fuori città. Non dipende da me; chi organizza eventi può scegliere se invitarmi… Se non lo fa, amen”.





Andrea Pimpini è un cantautore abruzzese. Nel 2017 debutta al Romics davanti a migliaia di spettatori. Nel 2019, insieme alla Greater Fool Media di Roma, il Network degli Influencer, pubblica il suo primo inedito. L’anno seguente, grazie all’iniziativa #iosuonodacasa e al successo del disco, le dirette streaming di Andrea Pimpini vengono condivise sulle più importanti testate giornalistiche d’Italia: Radio RAI 2, Sky TG24, Optimagazine, Rockol.it e All Music Italia. Nel 2021, Billboard inserisce Andrea Pimpini al vertice di una delle sue classifiche internazionali per ben 3 settimane di fila. Dopo aver pubblicato il primo Ep. in lingua inglese, nel 2022 Il Messaggero intervista Andrea.