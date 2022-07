Il problema, che diventa per chi si mette a fare politica una necessità assoluta, non è tanto il fatto di essere conosciuti o meno: attraverso i Social, se si sanno muovere, di possibilità ce ne sono una infinità, ma essere il più originale possibile; il che si traduce, in definitiva, a distinguersi, nelle scelte, da tutti gli altri!

Se ci pensate bene non è una cosa di poco conto e per poter essere più originali della concorrenza (politica) prendono delle decisioni e delle strade che, il più delle volte (o quasi sempre), non sono per nulla adeguate alle esigenze della gente che pretendono di amministrare.

Questa purtroppo è la realtà che i nostri politici ci fanno vivere e il povero Fantozzi (tutti noi cittadini) subisce ancora!