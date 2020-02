Dai successi tv di squadra a quelli personali con caratterizzazioni canore e artistiche davvero azzeccate. Pasquale Palma da oggi è anche Morgan e racconta, a modo suo, tra satira e ironia, appunto, tutta la verità di Morgan.

"L’idea è nata dopo la bufera di Bugo e Morgan accaduta a Sanremo. Morgan è un personaggio che ho sempre apprezzato per la sua grande conoscenza del mondo musicale e per il suo eccezionale estro. Genio e sregolatezza. Non potevo esimermi dal fare la sua parodia. Era una situazione troppo succulenta" racconta Palma, popolare anche per il suo Nino D’Angelo ben noto al pubblico televisivo.

"Sulle motivazioni di quanto accaduto o sulle ragioni dell’uno e dell’altro, solo i due interessati sanno davvero cosa è accaduto, ma stiamo parlando di due grandi artisti e professionisti. La mia parodia gioca anche sugli effetti che ha avuto sulla gente la canzone modificata di Morgan. Sui social lui è diventato un cult" spiega Pasquale Palma, che da un po di tempo ha trovato proprio nel web il canale giusto per far prendere forma delle idee legate molto all’attualità e ai personaggi di tendenza.

"Tutte le parodie nascono da una mia idea è dal lavoro di un team a cui tengo molto. La scrittura prende vita insieme a Gennaro Scarpato col quale collaboro in ogni progetto, il trucco e il parrucco è opera di una bravissima artista, Teresa Pezzella dello Staff di Ciro Florio, la regia è di Andrea Vecchione. Insomma giocare insieme agli altri è sempre più divertente" aggiunge lui.

Da Tony Colombo a Chiara Ferragni, dal Papa a Morgan. Queste parodie stanno diventando un marchio di fabbrica di Pasquale Palma e il pubblico sta apprezzando molto. Magari un giorno tutti potrebbero unirsi e dare vita a un format tv vero e proprio ed è questo uno degli obiettivi di Palma e della giovane produzione Lune di Cartone.