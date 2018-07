Alessi e il mondo delle fragranze: “The Five Seasons” è un inno alla natura

Alessi ha lanciato la prima collezione dedicata alle profumazioni per la casa, presentata con successo il 18 aprile 2018, nel Flagship Store di via Manzoni, allestito appositamente per l’occasione.

Disegnata da Marcel Wanders, “The Five Seasons” è un inno alla natura, ricordato e celebrato attraverso una rievocazione domestica dell’esperienza ciclica delle stagioni: dal rinnovamento dopo il freddo periodo invernale alla fioritura primaverile, dalla piena maturazione dell’estate alla raccolta dei frutti autunnali. Alle quattro stagioni classiche a cui si aggiunge la quinta: la Trascendenza, enigmatica e ammantata di nero. The Five Season è una gamma di prodotti adatti per la casa e il lusso Si compone di: diffusore a foglie, candele profumate, nebulizzatore, diffusore in pietra lavica naturale, porta-candele e infine, spegni candela. Le fragranze scelte da Alessi per entrare nel nuovo mondo sensoriale e incantato delle profumazioni sono identificabili nella loro personalità, da nomi evocativi, come questi: “Brrr” (Inverno), una profumazione fresca che riporta l’olfatto alle note del bergamotto, mughetto e musk. “Ahhh” (Primavera), delicata e giovane con note al cardamomo, giacinto e vetiver; “Hmm” (Estate) calda, ma anche rilassante e golosa, come un bouquet di fichi, frutti rossi e note legnose. Poi c’è l’Autunno “Grrr” fragranza intensa ispirata ad un mix di incensi, legno di cedro, muschio degli alberi. Infine, la Special “Shhh” misteriosa e quasi spirituale, con note di eucalipto, rosa e patchouli. Ecco grazie a queste innovative profumazioni come il successo in ambito design ora è presente anche nel mondo delle fragranze.