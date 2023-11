Negli ultimi anni l'industria dell'ospitalità ha subito una trasformazione significativa. Non è più sufficiente che gli hotel offrano solo un posto per dormire; gli ospiti ora cercano un'esperienza che li faccia sentire a casa, anche quando sono lontani. Sono finiti i tempi in cui un hotel era semplicemente un posto dove riposare dopo una lunga giornata di viaggio. Oggi i viaggiatori cercano qualcosa di più di un semplice letto o di un tetto sopra la testa, desiderano un'esperienza che li faccia sentire a proprio agio, accolti e come sentirsi a casa ed il settore dell’ospitalità ha riconosciuto questo cambiamento nelle aspettative dei clienti e si sta adattando per soddisfare le esigenze in evoluzione dei viaggiatori.

C'è qualcosa di intrinsecamente confortante nel sentirsi a casa! È quel senso di familiarità che tutti desideriamo anche quando siamo lontani da casa e gli hotel che sono in grado di offrire questa esperienza hanno un netto vantaggio nel competitivo mondo dell'ospitalità, difatti quando gli ospiti avvertono, appena entrati nella stanza assegnata un’atmosfera casalinga è più probabile che abbiano un'esperienza positiva e che tornino per futuri soggiorni e che diffondano la notizia ad amici e parenti.

La prima impressione è importante e alcuni hotel lo sanno. Dal momento in cui si mette piede nella hall, un'accoglienza calorosa e amichevole definisce il tono del soggiorno che si tratti di un personale alla reception genuinamente allegro o di un biglietto personalizzato che vi aspetta in camera, questi piccoli gesti contribuiscono a farcii sentire apprezzati e di essere come a casa nostra. L'ospitalità si basa sulla creazione di esperienze memorabili come ad esempio un servizio personalizzato che ricordi il nostro drink preferito al bar dell'hotel o le attrazioni locali in base ai nostri interessi. Quando un soggiorno è creato su misura è difficile non sentirsi a casa.

Anche l'atmosfera di un hotel gioca un ruolo importante nel far sentire gli ospiti a proprio agio. Scelte ponderate di interior design, come un'illuminazione calda, mobili confortevoli e colori rilassanti, possono creare un'atmosfera accogliente e invitante. Che si tratti di un boutique hotel o di un bed and breakfast di charme, l'ambiente giusto può fare la differenza. Le aree comuni come i saloni, le lobby e le sale da pranzo sono il luogo in cui gli ospiti spesso interagiscono e si rilassano e gli hotel che danno priorità alla creazione di spazi confortevoli e invitanti per la socializzazione e il relax aiutano a promuovere un senso di comunità e di connessione. Dai divani accoglienti ai tavoli comuni, queste aree incoraggiano gli ospiti a sentirsi a proprio agio, proprio come nel loro salotto.

Sono finiti i tempi dell'approccio unico al servizio alberghiero!

Oggi alcuni albergatori comprendono l'importanza di soddisfare le preferenze e le esigenze individuali che si tratti di offrire la possibilità di scegliere la consistenza dei cuscini o di fornire una selezione di snack locali nel minibar, la capacità di personalizzare l'esperienza dell'ospite è un fattore chiave per creare un soggiorno come a casa. Dagli accappatoi e le pantofole di peluche ai prodotti da bagno di alta qualità e alle macchine per il caffè in camera, questi piccoli accorgimenti possono fare la differenza nel creare un'esperienza confortevole e comoda. Dopo tutto, chi non ama svegliarsi con una tazza di caffè nel comfort della propria camera? Una camera d'albergo accogliente e funzionale questo è quanto auspichiamo di avere all’arrivo nel nostro Hotel. Dalle ampie possibilità di riporre gli effetti personali alle comode aree salotto, le camere odierne negli alberghi market-oriented sono progettate pensando al massimo comfort. Oggi gli hotel sono dotati di servizi moderni che rendono il soggiorno più comodo e piacevole: dalle smart TV con funzionalità di streaming al Wi-Fi ad alta velocità unitamente a tutti gli strumenti necessari per rimanere connessi con i nostri social preferiti oppure permettere di effettuare sessioni di videoconferenza per lavoro o con i nostri cari.

Quando ci si trova in una nuova città, non c'è niente di meglio che sperimentare la cultura locale e immergersi nelle sue offerte uniche. Un connubio tra soggiorno e scoperte culturali dei quali alcuni Hotel riconoscono l'importanza di mettere in contatto i propri ospiti con la comunità locale. Dall'organizzazione di eventi culturali e visite guidate al suggerimento di attrazioni e punti di ristoro fuori dai sentieri battuti, assicurando un assaggio dell'autentica esperienza locale.

Concentrandosi su un servizio personalizzato, su una calda ospitalità, su un design accurato e sull'attenzione ai dettagli, gli hotel possono creare un soggiorno memorabile e piacevole che lascia un'impressione duratura nei loro ospiti. Che si tratti di una camera accogliente, di esperienze culinarie deliziose o di strutture termali rigeneranti, gli sforzi per far sentire gli ospiti come a casa propria possono davvero elevare l'esperienza dell'hotel.

Quindi sintetizzando in quattro punti quanto succitato, un Hotel orientato verso la piena soddisfazione dell’Ospite dovrebbe agire come segue:

1. Creare un'atmosfera familiare negli hotel è essenziale perché migliora l'esperienza complessiva degli ospiti. Quando gli ospiti si sentono a proprio agio, accuditi e curati, si crea un legame positivo con l'hotel e si incoraggiano le visite ripetute. Inoltre, aiuta gli ospiti a rilassarsi, a distendersi e a godersi appieno il loro soggiorno.

2. Personalizzare l'esperienza degli ospiti attuando diverse strategie. Tra queste, l'offerta di servizi su misura per gli ospiti, l'accoglienza e i servizi personalizzati e l'anticipazione delle esigenze degli ospiti durante il soggiorno. Comprendendo e assecondando le preferenze individuali, gli hotel possono creare un ambiente più personalizzato e accogliente.

3. Il design e l'arredamento svolgono un ruolo fondamentale nel creare un'atmosfera di casa negli hotel. Un design degli interni caldo e invitante, un arredamento confortevole e l'attenzione ai dettagli come l'illuminazione, gli schemi di colore e le texture possono avere un impatto significativo sull'esperienza complessiva dell'ospite. Curando con attenzione l'ambiente, gli hotel possono evocare un senso di familiarità e creare un ambiente accogliente che assomiglia a una casa lontano da casa.

4. Creare esperienze memorabili per gli Ospiti, sorprendendoli e deliziandoli con gesti inaspettati o tocchi personalizzati. Ciò può includere qualsiasi cosa: servizi di benvenuto, eventi o attività speciali, accesso a esperienze locali o creazione di legami con la comunità locale. Offrendo esperienze uniche e memorabili, gli hotel possono lasciare un'impressione duratura sui loro ospiti e incoraggiare il passaparola.