A partire dal prossimo anno, secondo quanto riporta il sito Calcio e Finanza sarebbero Amazon, Sky e Mediaset ad essersi aggiudicate i diritti per trasmettere in Italia le gare di Champions League a partire dalla prossima stagione, per il triennio 2021/24. Esclusa Dazn che ha partecipato alla gara facendo un'offerta per il pacchetto da 104 gare.

Chi si è aggiudicato cosa?

Salvo attendere la conferma ufficiale, ad Amazon vanno i diritti per trasmettere le 16 migliori partite del mercoledì sera, più la Supercoppa), a Mediaset il pacchetto per le 16 migliori gare del martedì e quello per la sola finale, mentre a Sky va il pacchetto per le 104 gare stagionali.

Salvo accordi tra i vincitori, gli spettatori dovrfanno destreggiarsi tra tre diversi fornitori per assistere agli incontri desiderati.