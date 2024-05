LAVORATORI e LAVORATRICI, CITTADINI e CONCITTADINI,

oggi più che mai, In qualità di rappresentanti della FE.NA.L.I. - FNL ITALIA, desideriamo sottolineare alcune priorità fondamentali per il benessere dei lavoratori.

Questi punti sono essenziali per garantire un ambiente di lavoro sicuro, equo e rispettoso:



MERITOCRAZIA: Chiediamo una maggiore attenzione alla valutazione basata sul merito. I lavoratori dovrebbero essere riconosciuti e promossi in base alle loro competenze e prestazioni, senza discriminazioni.



SICUREZZA SUL LAVORO: La sicurezza dei lavoratori è una priorità assoluta. Dobbiamo impegnarci per ridurre gli incidenti sul posto di lavoro e garantire che le norme di sicurezza siano rispettate da tutti.



FORMAZIONE in materia di PREVENZIONE e SICUREZZA: Investire nella formazione continua è essenziale. Dobbiamo fornire ai lavoratori le conoscenze necessarie per prevenire incidenti e per affrontare situazioni di emergenza.



FORMAZIONE PROFESSIONALE ed AZIENDALE: La formazione non dovrebbe limitarsi solo alla sicurezza. Dobbiamo promuovere la crescita professionale e l’aggiornamento delle competenze per affrontare le sfide del mondo del lavoro in continua evoluzione.



Tutti i lavoratori meritano rispetto e uguaglianza. Dobbiamo promuovere l'integrazione di persone di diverse origini, culture e identità, creando un ambiente di lavoro inclusivo.

CERTEZZE SALARIALI: Chiediamo l’introduzione di una soglia base salariale al di sotto della quale diventi reato scendere. Questo garantirà una retribuzione dignitosa per tutti i lavoratori.

Insieme, possiamo costruire un futuro migliore per i lavoratori italiani. Ringraziamo tutti coloro che si impegnano quotidianamente per questi obiettivi.



Buon 1° Maggio, buona Festa dei Lavoratori





Dott. Giuseppe ALVITI - Segretario Generale Nazionale (FE.NA.L.I. - FNL ITALIA)

Dott.ssa Anna NESI - Segretario Generale Nazionale Aggiunto (FE.NA.L.I. - FNL ITALIA)

Dott. Salvatore ABBRUZZESE - Segretario Federale Nazionale (FE.NA.L.I. - FNL ITALIA)