"Sono Giulia Giorgianni, in arte Jaelle. Sono nata a Palermo, ho 20 anni. Studio canto da 6 anni presso l'Ateneo musicale della mia città. Sin da bambina mi è sempre piaciuta la musica in generale, soprattutto cantare. Mi piace spaziare in diversi generi musicali come, R&B, pop, blues, dance e tanti altri. Gli artisti che mi ispirano sono, Giorgia, Whitney Houston, Ariana Grande, Elodie , Nina Zilli, Amy Winehouse e Corona."



RESTANO SOLO PAROLE

Il testo della canzone parla di una delusione d'amore, una donna che credeva che il suo uomo fosse diverso da tutto il resto del mondo, invece capisce che lui mente sui propri sentimenti e lei con rabbia gli dice di non cercarla più perchè alla fine, capisce che non ha davvero bisogno di lui.

TESTO

Io che ti credevo

un tipo un po' diverso

ed io su te poggiata sul tuo petto...

Il nostro primo bacio, insieme nel tuo letto

Credevo che, fosse esploso il mio petto...

Dimmi come, che non mi sentivi

Ad occhi chiusi, come mentivi

Tutto intorno mi sembra assente

tu chiuso, vuoto, indifferente...

RIT.

Restano solo amare le tue parole

ora che spezzi il mio cuore

non mi cercare

Dopo che hai vinto il mio amore

lo butti via

Senza provare dolore, senza valore...

Anche se ora ti ho perso

Io ti credevo diverso

Ma nei tuoi occhi lo vedo resto, io resto...

Restano solo amare le tue parole

ora che spezzi il mio cuore non mi cercare

Io che non credevo

di essere diversa

capisco che non sei più la mia ragione

Dimentico ora tutto

ricado e mi rialzo

rivivo e non sei più il mio presente

Dimmi come, che non mi sentivi

Ad occhi chiusi, come mentivi

Tutto intorno mi sembra assente

tu chiuso , vuoto, indifferente...

RIT.

.....

Anche se ora ti ho perso

io ti credevo diverso

Ma nei tuoi occhi lo vedo resto, io resto...

Restano solo amare le tue parole

ora che spezzi il mio cuore non mi cercare

Non mi cercare non mi trovare...

Non mi cercare anzi tu scordati di me...

RIT.

.....

Anche se ora ti ho perso

io ti credevo diverso

Ma nei tuoi occhi lo vedo resto, io resto...

Restano solo amare le tue parole

ora che spezzi il mio cuore non mi cercare

Non mi cercare anzi tu scordati di me.