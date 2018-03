È uscito in tutte le sale italiane il film Maria Maddalena, dell'australiano Garth Davis, che ha come protagonisti la coppia, inedita sugli schermi, costituita da Rooney Mara, nel ruolo di Maria Maddalena e Joaquin Phoenix, in quello di Gesù.

Il film è incentrato, come si può ben capire dal titolo, sulla figura di Maria Maddalena, una delle figure più enigmatiche dal punto di vista umano e spirituale tra quelle narrate nei vangeli, di cui si parla, in quella che ormai è diventata una consuetudine negli ultimi anni, come di un vero e proprio tredicesimo apostolo.

Quella di Maria Maddalena è la storia del percorso di crescita di una giovane donna che, liberatasi dai vincoli imposti dalle rigide tradizioni del tempo, troverà la piena affermazione di se stessa seguendo Gesù di Nazareth.

Fanno parte del cast, oltre a Rooney Mara e Joaquin Phoenix, Ariane Labed, Chiwetel Ejiofor, Ryan Corr, Lubna Azabal, Tahar Rahim, Shira Haas, Charles Babalola, Denis Ménochet, Hadas Yaron, Tawfeek Barhom, Zohar Shtrauss, Uri Gavriel e Michael Moshonov.