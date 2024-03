L'ultimo film con protagonista Colman Domingo, Sing Sing, è stato particolarmente apprezzato dalla critica americana dopo la sua proiezione all’ultimo South by Southwest Film Festival, preceduta dal debutto nel settembre dello scorso anno al Toronto International Film Festival.

TRAMA: Un piccolo gruppo di detenuti all'interno del carcere di massima sicurezza di Sing Sing tenta di mettere in scena uno spettacolo teatrale.

Basato sul programma Rehabilitation Through the Arts (RTA) fondato nel 1986 nell’omonimo carcere di massima sicurezza, Sing Sing è un dramma carcerario che si trasforma in una storia di resilienza e umanità, una storia vera sul potere trasformativo delle arti dello spettacolo.