Jalal al-Din Muḥammad Rumi è stato un teologo musulmano sunnita, e poeta mistico persiano, conosciuto come uno dei massimi autori della letteratura mistica persiana.

Nel video di YouTube linkato qui trovi una raccolta delle sue frasi e citazioni migliori.

Due eventi spirituali furono determinanti nella vita di Rumi. Uno fu l'incontro, nel 1244, con il misterioso personaggio noto come Shams Tabrizi ("il sole di Tabrīz"), suo maestro spirituale a sua volta profondo studioso delle scienze teologiche e giuridiche islamiche, particolarmente sapiente nello Sciafeismo.

Il loro legame fu tanto stretto da destare un notevole scandalo e da portare alla scomparsa di Shams in circostanze misteriose. In seguito alla morte dell'amato maestro, Rumi ebbe un momento di particolare capacità creativa che lo portò a comporre una raccolta di poesie comprendenti ben trentamila versi. Più avanti negli anni compose un'altra raccolta di componimenti poetici suddivisa in sei libri e contenente più di 40 000 strofe.

Il secondo evento fu la conoscenza, a Damasco, di Ibn Arabi, grande mistico islamico, tra i più grandi teorizzatori della waḥdat al-wujūd o "unicità dell'Essere". Rumi riuscì a fondere in modo perfetto l'entusiasmo inebriato di Dio di Shams-i Tabrīz con le sottili elucubrazioni e le visioni di Ibn Arabi. La realtà terrena, sostiene esplicitamente Rumi, non è che un riflesso della realtà simbolica che è la vera realtà.

