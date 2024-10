Tragico impatto a Palermo all’altezza di Viale Michelangelo tra due scooter.

Si tratta di Emanuele Di Stefano, 41 anni, che viaggiava a bordo di un Honda Sh 300. Le sue condizioni si sono subito rivelate gravissime: è deceduto poco dopo l’arrivo al pronto soccorso di Villa Sofia, dove era stato trasportato.

L’impatto tra le due moto si è verificato all’altezza del civico 1823: in seguito allo scontro, il mezzo guidato da Di Stefano è finito contro un’auto parcheggiata. Il conducente dell’altro scooter coinvolto nell’incidente è rimasto illeso.

Nel posto e intervenuta la polizia municipale che ha chiuso il tratto di strada al traffico per permettere l’arrivo dei soccorsi. I sanitari del 118 hanno trasportato il 41enne in ospedale, ma le sue condizioni sono precipitate poco dopo. In corso le indagini per ricostruire la dinamica.