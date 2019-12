Gigi Riva ribattezzato dal giornalista Gianni Brera "Rombo di Tuono" per la sua potenza nel calciare, oltre a essere il simbolo del Cagliari dello Scudetto è una leggenda del calcio nazionale e internazionale.

A Milano, durante la conferenza stampa per la presentazione del documentario "Gigi Riva – L’uomo che nacque 2 volte" di Federico Buffa che andrà in onda in 2 puntate su Sky Sport, il Presidente del Cagliari Calcio, Tommaso Giulini, ha comunicato la decisione di voler onorare il grande calciatore con la nomina a Presidente Onorario del club sardo.

Il grande "Rombo di Tuono" ha portato, insieme a tutti i suoi compagni, lo scudetto (l'unico finora) in Sardegna durante il magnifico campionato di Serie A 1969/70, dedicando il suo amore eterno non solo alla maglia rossoblu ma anche all'intera città di Cagliari e alla Sardegna.

L'ha fatto indossando sempre e comunque la maglia del Cagliari e rifiutando le offerte delle grandi squadre come la Juventus. Non solo, infatti, dopo aver terminato la sua carriera come giocatore è rimasto a vivere a Cagliari, nella sua città d'adozione!

Lo scorso 7 novembre Gigi Riva, classe 1944, ha compiuto 75 anni, 56 dei quali passati sull'isola.