Una serata da dimenticare quella del Milan al Parco dei Principi, sconfitto per 3-0 dal PSG.

È Kylian Mbappé a portare in vantaggio i padroni di casa con il supporto del giovane Warren Zaïre-Emery. Raddoppia poi Ousmane Dembélé, ma il VAR annulla per un fallo da cui è originata l'azione del gol. Successivamente, però, Maignan non riesce a trattenere un altro tiro di Dembélé, e Randal Kolo Muani sigla il 2-0. Poi Mbappé colpisce un palo e il subentrato Lee Kang-In, nel finale, chiude il risultato con la terza rete per i francesi.

La rabbia del Milan è espressa nel commento al match del capitano Calabria:

"Dobbiamo capire la situazione, sinceramente ultimamente abbiamo subito troppi gol contro le grandi e facciamo poche reti. Dobbiamo essere più intensi, più attenti in fase difensiva, più disposti a fare una corsa in più... Loro sono forti, ma il risultato fa arrabbiare perché sinceramente una squadra come la nostra non può perdere 3-0. Ogni giorno ci facciamo il culo a Milanello, sapevamo quanto era importante questa partita. Chi non ci crede resti a casa.Mancano ancora tre partite fondamentali, possiamo ancora passare. Non so se il problema è tattico o psicologico, forse entrambi. A volte eravamo troppo aperti e loro hanno giocatori fenomenali davanti, poi però c'è anche l'attenzione perché il secondo gol è una cosa mentale. Dovevamo fare più punti, oggi magari no, ma nel girone fin qui sì. Se vogliamo ripetere il percorso dello scorso anno, dobbiamo fare meglio".

Non proprio sulla stessa linea, invece, il commento di Pioli:

"Davide ha sbagliato. Non c'è nessuno che lavora a Milanello con poca attenzione o poca disponibilità. Dobbiamo essere arrabbiati perché potevamo fare meglio, ma non per l'interpretazione. E' stata una partita con tanta pressione da parte di entrambe, era troppo importante il primo passaggio e su questo dobbiamo migliorare. Serve alzare il livello ma continuando sulla strada intrapresa, che è quella giusta.Abbiamo interpretato il primo tempo come volevamo e lo abbiamo fatto bene, poi è bastato qualche disattenzione per prendere gol - dice - Poi dovevamo evitare il secondo, serviva più organizzazione e anche più attenzione. E' un peccato, è un momento in cui possiamo fare meglio ma anche in cui veniamo penalizzati un po' troppo. Questo però è il livello della Champions, noi dobbiamo giocare a livello tecnico delle partite migliori. È incredibile non riuscire a segnare, anche stasera abbiamo avuto le nostre occasioni. Il risultato di Newcastle credo sia l'unica cosa positiva della serata perché ci dà qualche speranza, ci dobbiamo credere perché possiamo fare bene e abbiamo le qualità per vincere le prossime tre".

Al giro di boa dei gironi di qualificazione, nel Gruppo F, il Milan è desolatamente ultimo con soli 2 punti, preceduto da Paris Saint Germain con 6, e da Borussia Dortmund e Newcastle, entrambe, con 4.