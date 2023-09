FIGC e AIA, in collaborazione con Lega Serie A, hanno comunicato di aver raggiunto un accordo con Dazn che, a partire da domenica 24 settembre e per tutta la stagione Serie A TIM, consentirà di riprodurre e commentare i dialoghi tra arbitro in campo e Var nel nuovo format OPEN VAR, che prevede un ospite AIA ogni settimana

Domenica, sarà Gianluca Rocchi ad intervenire in diretta durante il programma Sunday Night Square insieme a Marco Cattaneo, Stefano Borghi, Andrea Stramaccioni e Davide Bernardi.

Eccezionalmente, il designatore arbitrale di A e B ricostruirà insieme alla Squad di DAZN i principali episodi di questa stagione calcistica. Non solo, ci sarà spazio anche per analizzare e approfondire - attraverso gli audio esclusivi dei colloqui degli arbitri e dei Video Assistant Referees, abbinati alle immagini - valutazioni e interpretazioni arbitrali definitive relative a quanto di più interessante raccolto sul campo durante le giornate di campionato.

“Siamo alla vigilia di una svolta importante nel modo di comunicare il calcio, con OPEN VAR vogliamo contribuire a creare nel nostro Paese una rinnovata cultura sportiva, una profonda conoscenza del regolamento del gioco più amato dagli italiani e far conoscere meglio il mondo arbitrale. Lo spazio FIGC-AIA all’interno della programmazione di DAZN non è una moviola, ma l’occasione per capire, in totale trasparenza, come nascono le scelte dei direttori di gara in uno dei settori più innovativi e rivoluzionari del calcio degli ultimi anni, che è il Var”, dichiara il presidente della FIGC Gabriele Gravina.“Accogliamo con grande favore questo nuovo progetto, realizzato insieme a FIGC. È un momento storico che consentirà al mondo arbitrale di aprirsi sempre di più in un’ottica di trasparenza. In tale maniera potremo spiegare i percorsi decisionali dell’arbitro sul terreno di gioco e l’importante attività svolta dai video match officials al Centro Var di Lissone. Questo favorirà anche la conoscenza del regolamento per accrescere sempre più la cultura calcistica a vantaggio di tutti gli appassionati”, afferma il presidente dell’Aia Carlo Pacifici.

OPEN VAR, in esclusiva su DAZN, è in programma alla fine della giornata calcistica di Serie A TIM: si inizia nel post-partita di questa domenica con Sunday Night Square e prossimamente con Supertele - Leggero come un Pallone insieme a Pierluigi Pardo e i suoi ospiti in studio.

Il Presidente di Lega Serie A, Lorenzo Casini, ha commentato così: “Accogliamo con grande favore e apprezzamento l’iniziativa annunciata oggi di rendere pubblici i dialoghi degli arbitri con le sale Var.Si tratta di una delle tante innovazioni inserite da Lega Serie A nel documento con le proposte di riforma elaborato a fine 2022 per innovare il calcio italiano e metterlo al passo con i progressi tecnologici degli ultimi anni. La tecnologia oramai offre sempre più un importante supporto agli arbitri nella gestione delle partite e, al tempo stesso, permette di rispondere a una domanda sempre più esigente, anche di trasparenza, dei milioni di spettatori dello sport più popolare al mondo.Ringrazio la Figc che, insieme a Dazn e grazie alla collaborazione del nostro IBC di Lissone, una vera eccellenza, hanno reso concreta questa innovazione.Una visione comune delle diverse componenti del calcio italiano è fondamentale per migliorare la fruibilità dello spettacolo, anche agevolando la comprensione delle dinamiche legate allo sviluppo delle partite”.