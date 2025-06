Un fantasy breve che racconta di un viaggio nella quinta dimensione.

“Il deserto dei sonnambuli” è il nuovo romanzo breve di William Mussini. Il libro nasce da un intenso sogno lucido vissuto dall’autore nel febbraio del 2023, durante il quale ha sperimentato mondi al di sopra del mare dei super sargassi, oltre la linea che delimita la quarta dimensione. Da quell’esperienza onirica prende forma una narrazione gnostica e fortemente evocativa, che mette in discussione i presupposti stessi della realtà.

In un universo parallelo popolato da Arconti, Voladores ed entità extradimensionali, Mussini racconta il lento ma potente processo di risveglio interiore di un’anima incarnata nella “mandria umana”, da secoli soggetta a un sottile parassitaggio energetico. Il protagonista affronta un cammino di auto-guarigione animica, esplorando la propria coscienza attraverso il corpo astrale, per scardinare dogmi, paure, credenze e verità apparenti. Un testo che unisce immaginazione e consapevolezza, fantasia e metafisica, offrendo al lettore non risposte ma domande radicali: chi siamo veramente? E da cosa siamo prigionieri?

Acquista il libro

https://amzn.eu/d/iVCODWD

William Mussini, nato in Molise nel 1969, è autore, scrittore, regista e produttore indipendente. Dal 1996 è attivo nel settore audiovisivo con la ditta Mad Video, e dal 2013 è produttore cinematografico con INCAS Srl. Ha realizzato numerosi cortometraggi e due lungometraggi: “Il viaggio” (2018) e “La Pace non è uno Stato Naturale” (2019), film selezionato per i Premi David di Donatello 2020 e premiato in festival internazionali.

Tra i suoi corti più noti: “La voce di Camilla” (Miglior Regista e Miglior Corto di Fiction all’EuroFilmFestival di Marbella) e “Venus Project” (oltre 30 riconoscimenti internazionali). Ha inoltre pubblicato i libri “Le stagioni della follia” (2021) e “Il tutto è falso, il falso è tutto” (2021), confermandosi autore attento ai temi della coscienza, della realtà e della libertà dell’essere.