Nuova vita ad un cavallo a dondolo ristrutturato da due artisti milazzesi protagonisti del connubio arte-solidarietà: si tratta del maestro artigiano Bartolo Lo Presti, titolare di “Belle Arti” e già ideatore ed autore del Trofeo “InCanto Mediterraneo” e di Nuccio Pensabene.

Un gioco per bambini andato rovinato in più parti in un parco cittadino e lasciato in disuso in un deposito comunale è stato recuperato e messo in funzione, un lavoro in sinergia con l'Amministrazione Midili, e domani pomeriggio - giovedì 29 febbraio - sarà esposto nella mostra al Teatro Trifiletti in occasione del Milazzo Film Festival Attorstudio/Giffoni in a day insieme ad altre opere realizzate da Lo Presti.

L'attrezzo variopinto con disegnato lo scarabeo e simboli delle carte siciliane, dopo l'esposizione verrà donato al reparto di Neonatologia e Pediatria dell'ospedale "Fogliani" di Milazzo in collaborazione con la dirigente medico Ada Betto. "Un modo per regalare un sorriso ai piccoli pazienti ricoverati e rendere meno traumatica l’esperienza dell’ospedalizzazione - afferma Lo Presti -.

Il cavallo a dondolo originariamente era di colore grigio. È stato resinato nelle parti rotte e decorato con colori acrilici e alla fine rimodellato con vernice protettiva. Porgo un ringraziamento particolare all'amico Pensabene, al Sindaco Pippo Midili e al dottor Gianfranco Nastasi, che ha sostenuto questa iniziativa insieme alla dottoressa Betto".