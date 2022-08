Come ogni anno, in occasione della processione in onore di Santo Stefano vi saranno modifiche alla viabilità nella giornata di domenica 4 settembre.

Nello specifico a partire dalle ore 15:00 di giorno 4 e sino al termine della processione (che avrà inizio alle 19:15) è stata decisa l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata (ambo i lati) lungo le vie: C. Borgia (tratto compreso tra la via Nardi e la via C. Colombo), C. Colombo, Piazza Roma (lato Nord), Pistorio, Piazza S. Papino, Risorgimento (tratto compreso tra Piazza S. Papino e via Madonna del Lume), Madonna del Lume, Umberto I° (tratto compreso tra la via Madonna del Lume e Piazza Mazzini), Piazza Mazzini (lato Ovest), Cavour, L. Rizzo, F. Crispi, Piazza della Repubblica, Lungomare Garibaldi (tratto compreso tra la via F. Crispi e la via C. Colombo). Decisa altresì la sospensione temporanea della circolazione veicolare mediante l’istituzione del divieto di transito, fatta eccezione dei veicoli di Polizia e di Soccorso, dalle ore 19:00 fino al passaggio della processione sull’intero percorso del corteo religioso e sulle vie in intersezione con lo stesso, che saranno istituite come vie di fuga per il deflusso del corteo religioso in caso di necessità.

In occasione degli spettacoli musicali previsti nelle giornate del 2 e 3 settembre in marina Garibaldi il comando di Polizia locale ha disposto con ordinanza delle modifiche temporanee alla segnaletica stradale ai fini di garantire lo svolgimento degli stessi in condizioni di sicurezza.

Così a partire già da Giovedì 1 settembre alle 7:00, sino a domenica 4 settembre alle 12:00 e comunque fino allo smontaggio del palco, sono state decise le seguenti modifiche: istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati sulla via Lungomare Garibaldi, nel tratto compreso tra la via F. Crispi e la via C. Colombo; istituzione del divieto di transito veicolare sulla via F. Crispi, all’altezza di Piazza della Repubblica, con obbligo di direzione a sinistra verso la via G. Medici per i veicoli provenienti dalla stessa via F. Crispi, fatta eccezione dei veicoli di Polizia e di soccorso e di quelli a seguito delle manifestazioni musicali; istituzione del divieto di transito veicolare sulla via Lungomare Garibaldi, all’intersezione con la via C. Colombo, (tratto compreso tra la via C. Colombo e la via F. Crispi), con obbligo di direzione a destra verso la via C. Colombo, per i veicoli provenienti dalla zona di Vaccarella; istituzione del divieto di transito veicolare sulla via M. Nardi, nel tratto compreso tra la via C. Borgia e la via Lungomare Garibaldi; l’inversione del senso di marcia sulla via N. Ryolo, tratto compreso tra la via C. Borgia e la via Umberto I°, con direzione di marcia consentita da Ovest ad Est, mediante l’istituzione del senso unico di marcia sulla via N. Ryolo all’intersezione con la via Umberto I e il senso vietato veicolare sulla via N. Ryolo all’intersezione con la via C. Borgia; istituzione sulla via Lungomare Garibaldi (lato Est del tratto compreso tra la via F. Crispi e la via C. Colombo), di una corsia di emergenza, riservata ai veicoli di Polizia e di Soccorso.