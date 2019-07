Buoni motivi per entrare in un franchising

La ricerca di nuovi obiettivi è un modo motivante per uscire dall'attuale clima economico. Per molte persone, questi obiettivi includono il desiderio di iniziare la propria attività e diventare padroni del proprio destino, e il franchising può adattarsi molto bene a questo quadro.

Ecco i principali motivi per selezionare un'opportunità in franchising se vuoi possedere la tua attività.

- Monitorare il successo. Qualunque buona compagnia di franchising ha sviluppato un metodo per fare affari che funziona bene e produce risultati di successo. Ancora meglio, sono tenuti a fornirti una grande quantità di informazioni nelle loro divulgazioni richieste in modo da poter esaminare e verificare i risultati con gli affiliati esistenti prima di prendere la decisione finale.

- Brand forte. Uno dei maggiori vantaggi del franchising è che l'azienda sta costruendo un marchio su base regionale o nazionale che dovrebbe avere valore agli occhi dei clienti che stai cercando di attirare.

- Programmi di aggiornametno. Una buona compagnia di franchising ha programmi di formazione progettati per aggiornarti sui metodi di maggior successo per gestire il business. Dovrebbero anche avere dei materiali di riferimento per assisterti nell'affrontare ciò che succede mentre gestisci la tua attività.

- Supporto operativo continuo. Le società in franchising hanno personale dedicato a fornire assistenza continua agli affiliati. Non sei da solo quando costruisci e gestisci la tua attività e puoi sempre contare su persone esperte quando raggiungi un punto difficile o vuoi condividere nuove idee per far crescere il business.

- Assistenza marketing. La società in franchising dispone di assistenza marketing per fornirti strumenti e strategie collaudati per attirare e fidelizzare i clienti. Di solito, lo staff ti aiuta a sviluppare i piani di marketing e i budget effettivi per la tua grande inaugurazione, nonché i tuoi sforzi per commercializzare la tua attività in modo efficace.

- Assistenza immobiliare. La maggior parte dei franchisor dispone di manuali e altra documentazione, nonché di personale, per aiutarti a trovare il sito giusto e negoziare il miglior accordo possibile sul tuo sito. Questo è un vantaggio molto importante che può contenere i costi e fornire le migliori possibilità di successo in qualsiasi attività.

- Assistenza alla costruzione. Le aziende in franchising possono anche fornire un meraviglioso vantaggio nell'aiutarti a progettare il layout del business e selezionare i giusti appaltatori per costruire il tuo edificio, oltre ad assicurarti di ottenere il mix esatto di mobili e attrezzature di cui hai bisogno per massimizzare l'efficienza del tuo investimento iniziale.

- Potere d'acquisto. Un buon franchising può sfruttare il potere d'acquisto dell'intero sistema per negoziare i prezzi di tutto ciò di cui hai bisogno a livelli significativamente più bassi di quelli che potresti ottenere come operatore indipendente. Ciò vale non solo per gli acquisti iniziali di mobili e attrezzature, ma anche per le forniture, l'inventario, le uniformi e qualsiasi altra cosa di cui avrete bisogno su base continuativa.

Mentre guardi questo elenco, non solo mostra una serie di motivi per pensare di ottenere un franchise, ma ti mostra anche alcune delle principali sfide che dovrai affrontare se devi creare tutte queste cose da solo in un business indipendente . Devi pagare delle tasse in franchising che potresti evitare in un business indipendente, ma è un po 'come il ragazzo nelle pubblicità di Fram Oil Filter che dice "Puoi pagarmi ora o puoi pagarmi dopo". Puoi pagare al franchisor le tasse, oppure puoi pagare molti errori costosi non imparando le lezioni degli altri che ti hanno preceduto. Utilizzare un franchising per raggiungere il tuo obiettivo ed iniziare un nuovo business è un approccio meraviglioso per la maggior parte delle persone, per tutti questi motivi e molti altri.



Con il contributo di Personalizzatela Franchising