Come ogni anno, a circa un mese dall’inizio della manifestazione, viene avviata la campagna pubblicitaria per la “Leonessa D’Oro - Festival Nazionale del Teatro Dialettale”.

Con la presente, sperando di fare cosa gradita, Vi inviamo il materiale pubblicitario ed informativo per l’edizione di quest’anno. All'interno troverete il volantino (attualmente in distribuzione), la locandina (affissa nei vari cartelloni) ed il fronte/retro del pieghevole di sala (anch’esso verrà distribuito sia all’interno del teatro che nei vari luoghi dove avverrà la pubblicità).

All’edizione di quest’anno partecipano dieci compagnie, i campioni in carica dell’Associazione Culturale Skenè (Marsala - TP) più altre nove selezionate dalla Direzione Artistica, provenienti da sei regioni differenti (Prov. Autonoma di Trento, Lombardia, Veneto, Toscana, Umbria - prima volta in assoluto - ed appunto Sicilia). Le compagnie si esibiranno ogni sabato, con la sola eccezione del sabato santo di Pasqua, al Teatro “Pietro Micheletti” di Travagliato (BS); il 20 maggio 2023 si svolgerà il Gran Galà di premiazione.

Come si può notare dal programma, questa edizione, che già ora è da record per numero di candidature ricevute e regioni rappresentate, promette di essere la più combattuta, per via dell’altissima qualità che verrà messa in scena.

Tutte le dieci compagnie hanno le carte in regola per ambire alla vittoria finale, per via degli autori scelti, dei titoli candidati, degli attori e registi che calcheranno il “Micheletti” e del curriculum delle compagnie che le fà essere il top del top; basti pensare che, solamente limitandosi alle varie edizioni di Leonessa D’Oro, quest’anno abbiamo due prime classificate, due seconde classificate, una terza classificata, più varie categorie già ottenute in passato come, Miglior Attore, Regia, Emergenti, Giovane ed Attore Protagonista. Se vi aggiungiamo tutti i vari titoli vinti, da ogni compagnia, nelle varie manifestazioni a cui hanno partecipato, si creerebbe un elenco interminabile, ma per questo, se lo desiderate, vi rimandiamo ai siti ed ai social di ciascuna compagnia.

La Leonessa D’Oro 2023 sarà dedicata a Peppino Mura, noto autore-attore-poeta bresciano, purtroppo recentemente scomparso e molto conosciuto anche al di fuori della provincia, fondatore della compagnia “cafè di Piocc” di Montichiari e molto altro (vi rimandiamo al contenuto degli allegati alla presente). Il Testimonial di quest'anno è Francesco Braghini, Bresciano e noto al pubblico per essere un grande cantautore della brescianità, di cui inseriamo qui di seguito un breve curriculum:

“Cantautore bresciano autodidatta, docente di lettere in pensione. Ha composto e pubblicato in un libro (musica e parole) le sue 80 canzoni, che egli sa poeticamente interpretare con la chitarra e con voce giovanile, nonostante l’ultranovantenne età.

In molti ricorderanno le sue partecipazioni radiofoniche e televisive che hanno dato vita a seguitissime trasmissioni a puntate (un po’ come i podcast di oggi).

Alcuni titoli: Le Stórie del Nóno. I Proèrbe, Le Barzellette, Antologia di autori bresciani. È suo il testo teatrale “Na stória issé”. Nel 1990 partecipa col ruolo di cantastorie-attore a “Cara el mè Tone” (una sorta di musical in dialetto bresciano), per la regia di Costanzo Gatta.

Il culmine della sua attività artistica arriva nel 1993 con “Il Gesù” in dialetto, rappresentato al Teatro Grande di Brescia e nato in collaborazione con Elena Alberti Nulli e Vittorio Soregaroli.

Appendere la chitarra al chiodo? Per ora non se ne parla proprio. Francesco Braghini ha intenzione di regalare a sé stesso e soprattutto a noi ancora tante emozioni. E tutte rigorosamente in dialetto bresciano.”