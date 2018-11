A CHRISTMAS CAROL, debutto nazionale al Teatro Nuovo Milano solo il 19, 20 e 21 novembre

Il Teatro Nuovo di Piazza San Babila ospiterà, il 19, 20 e 21 novembre, una produzione della Compagnia d’Alba, diretta da Fabrizio Angelini e Gabriele de Guglielmo, reduce dal successo del tour di "Tutti Insieme appassionatamente".

Si tratta del Musical A Christams Carol, adattamento del celebre romanzo di Charles Dickens. Per la prima volta in Italia lo spettacolo andrà in scena con le musiche originali del compositore statunitense Alan Menken, autore tra l’altro delle musiche de La Bella e la Bestia, La Sirenetta, Aladin.

Ebenezer Scrooge, un ricco e avaro uomo d’affari, interpretato da Roberto Ciufoli, alla vigilia di Natale del 1843, chiusa la sua bottega a Londra, si reca solitario verso la propria dimora mentre tutti si accingono a festeggiare la ricorrenza. Egli mal sopporta questa festività ma, durante la notte, riceve la visita di tre spiriti: quello del Natale Passato, quello del Natale Presente e quello del Natale Futuro. Tra flashback e premonizioni, riusciranno a mutare la sua indole meschina ed egoista. Scrooge si risveglierà la mattina di Natale con la consapevolezza che l’avidità del denaro e l'attaccamento alle sole cose materiali sono sbagliati: finalmente la carità e la fratellanza si faranno largo nel cuore del vecchio usuraio, che per la prima volta trascorrerà il Natale con il nipote Fred e la sua famiglia.

Al fianco di Roberto Ciufoli, molti performer storici della Compagnia dell’Alba, a cui si aggiunge un cast di bambini, tutti diretti da Fabrizio Angelini, che cura anche le coreografie. La direzione musicale è invece affidata al maestro Gabriele De Guglielmo.

Tutte le date per il tour

2018-2019: https://www.facebook.com/A-Christmas-Carol-Compagnia-dellAlba-1991304244465251/

Instagram: @achristmascarol

_©Angelo Antonio Messina

19 - 20 - 21 novembre 2018

TEATRO NUOVO DI MILANO

piazza San Babila

Biglietti da 19.50

www.teatronuovo.it

tel. 02794026