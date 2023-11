Una ricetta tipica della Valle d'Aosta, chiamata Zuppa Valdostana o Paisanne, è una zuppa da gustare calda con formaggio fuso. Vediamo gli ingredienti e la preparazione per quattro porzioni.

Ingredienti (per quattro porzioni)

300 g di pane casalingo raffermo

casalingo raffermo 200 g di formaggio valdostano fortina e toma

fortina e Circa 1 litro di brodo di carne (o fatto in casa)

di carne (o fatto in casa) Grana Padano grattugiato



Preparazione Ricetta per la zuppa valdostana

Portare a ebollizione il brodo fatto in casa con, un pizzico di sale e pepe. Tagliare il pane a fette di almeno 1,5 cm di spessore. Affettare anche i formaggi Fotina e Toma. Stendere alcune fette di pane sul fondo di una teglia o di una pirofila e disporvi sopra le fette di formaggio. Quindi cospargere abbondantemente diFare un primo e un secondo strato di pane e formaggio, ed eventualmente un terzo strato, fino a esaurire tutti gli ingredienti. Bagnare bene con il brodo bollente e infornare a 180 °C per circa 20 minuti. Mestolate il composto fumante e servite in tavola.

Dati della ricetta

Facile

Tempo di cottura 20 min.

Tempo di preparazione 30 min.

Ingredienti Fontina Valdostana.

La Fontina Valdostana è il più famoso formaggio della Valle d'Aosta e uno dei più famosi prodotti caseari delle Alpi. Prodotto con latte vaccino grasso, è una pasta semi cremosa che ci regala il suo carattere unico, il suo gusto dolce e pastoso, la sua bontà a tavola e la sua DOP, che garantisce un gusto cremoso e vellutato che si scioglie perfettamente come la famosa fonduta.