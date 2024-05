Per migliorare la gestione dei tributi, l’Amministrazione ha deciso di supportare gli uffici di Palazzo dell’Aquila con un’assistenza specialistica esterna.

A conclusione d’una procedura di gara è stata individuata la società S.T.E.P. di Sassari, che ha offerto la migliore proposta per il prossimo biennio. Nello specifico il Comune pagherà la somma di 40 mila euro annui, oltre I.V.A., per la presenza d’un assistente tributario, che due giorni alla settimana supporterà i dipendenti degli uffici comunali, che si occupano della riscossione e d’un altro operatore, che svolgerà attività di front office per 20 ore settimanali; inoltre sarà anche garantita un’assistenza telefonica agli utenti dal lunedì al venerdì per 40 ore settimanali con ben dieci linee telefoniche.

Con la stessa società il Comune ha concordato anche un’attività d’accertamento esecutivo delle entrate tributarie, prevedendo un aggio del 10 per cento sulle somme effettivamente riscosse su tutti i provvedimenti d’accertamento esecutivo, emessi dalla S.T.E.P. per il recupero degli importi non presenti nelle liste ordinarie sul recupero del consistente arretrato.

“L’obiettivo – spiega l’Assessore alle Finanze Roberto Mellina – è dotare il personale comunale degli uffici tributi di un supporto tecnico di riconosciuta esperienza, affinché si possa garantire in modo ottimale la gestione dei tributi; adempimento fondamentale per consentire all’ente di raggiungere l’equità fiscale tra i cittadini; ma poter avere anche una migliore politica di bilancio ai fini di ottimizzare le risorse provenienti dalla fiscalità locale”.

L’attività, che gli esperti della società sarda dovranno svolgere, sarà quella innanzitutto dell’aggiornamento delle banche dati, il caricamento delle dichiarazioni e quelle di recupero dell’evasione fiscale. Fondamentale poi l’attività di back office e front office, il cui svolgimento spesso determina il rallentamento dell’attività interna”.