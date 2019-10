State preparando la vostra lettura per Halloween, la notte più spaventosa dell'anno? allora "La Bambinaia" non vede l'ora di farvi rabbrividire, perché... "non si può scendere a patti con i morti".



Di questo libro hanno detto:

"La miglior ghost story italiana, dai tempi di "The Woman In Black".

Pagina LE LIBRAIE

"La Bambinaia ricorda le atmosfere di #film come #TheConjuring, #TheRing e #Sinister".

Pagina "Anche i ragazzi leggono"

"Cattura subito, poi affascina e alla fine spiazza."

Carlo A. Martigli

LA BAMBINAIA

Marco Tiano

Fazi Editore

Genere: #Thriller, #Horror, #Mystery, #GhostStory, #Crime, #Suspense.

€ 1,99 in tutti gli EbookStore online



Kobo: http://goo.gl/2xybza

IBS: in formato PDF http://goo.gl/WbeoEJ

Amazon: http://goo.gl/nFNINt

iTunes: (per tutti i dispositivi #Apple: #iPad, #iPhone) http://goo.gl/9pW4mn

La Feltrinelli: http://goo.gl/jVr16r

GoogplePlay: http://bit.ly/2uOVkkD