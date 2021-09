L’Abruzzo per la prima volta nella storia, diventa fulcro della movida gay, con il party più grande d’Italia, che si terrà sabato 25 settembre a Francavilla al Mare ( CH) , in una location da favola con oltre 1500 mq di spazi tutti da scoprire…

Una festa inclusiva, aperta a tutti coloro che condividono la libertà di essere e di amare , tutto sotto la magistrale Direzione Artistica e ideazione del regista e Art Director di fama Mondiale Maximo De Marco.

Area piscina, un parco sterminato con cipressi , pini e salici piangenti , che fanno da cornice all’evento, con spettacoli coreografici di drag queen star e di modelli mozzafiato sotto la doccia e con un ospite speciale come il gay più bello d’Italia 2021, che aprirà la kermesse dei prestigiosi Gay Awards 2021, conferiti da Canal G Television ai personaggi più rappresentativi del mondo GLBTQ!

Un evento che si preannuncia travolgente, nel rispetto di tutte le normative anti-covid,con ingresso solo su prenotazione e a numero chiuso…i cancelli della tenuta, apriranno alle 22.30 e chiuderanno alle 24.00, chi vorrà entrare dopo la mezzanotte potra’ farlo previa comunicazione al momento della prenotazione, la festa durerà fino alle ore 03.00.

Il fulcro dell’evento sarà la maestosa area piscina con lo show room esclusivo di Maximo by Maximo De Marco, la linea di abbigliamento gay lanciata in Spagna e che ora approderà anche in Italia con l’overture imminente di uno show room proprio in Abruzzo!

L’evento del 25 settembre sarà un anticipo della stagione invernale che partirà con una grande inaugurazione , ancora più strabiliante , sabato 30 ottobre e a seguire tutti i sabato , fino a fine maggio 2022.

Per prenotarvi su Telegram #festagayabruzzo, per seguire tutte le news sull’evento collegatevi sulla pagina Facebook e sul sito ufficiale di Canal G Television: www.canalgitalia.com