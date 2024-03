In questo fine settimana, la MotoGP sbarca in Europa, dove domenica, sul Circuito Internazionale dell'Algarve, si disputerà il GP del Portogallo, secondo appuntamento del mondiale 2024.

A mezz'ora da Portimao, l'Autodromo Internacional do Algarve, lungo circa 4,6 Km ha 15 curve: nove a destra e sei a sinistra. Caratteristiche principali, le ondulazioni e il lungo rettilineo di fronte ai box (quasi un chilometro), prima di arrivare in discesa alla curva 1. 15 i giri da compiere per un totale di 114,8 Km.

Venerdì 22 marzo

11:45-12:30 MotoGP Free Practice Nr. 1

16:00-17:00 MotoGP Practice

Sabato 23 marzo

11:10-11:40 MotoGP Free Practice Nr. 2

11:50-12:05 MotoGP Qualifiche Nr. 1

12:15-12:30 MotoGP Qualifiche Nr. 2

16:00 MotoGP Sprint (12 giri)

Domenica 24 marzo

15:00 MotoGP Gran Premio (25 giri)



Queste le impressioni dei piloti Ducati.

Francesco Bagnaia: "Sono contento di tornare a correre in Portogallo! Portimão è una pista che mi piace molto e dove in passato siamo sempre stati veloci".

Enea Bastianini: "Sono felice di tornare a Portimão per la prima gara europea della stagione. È una pista davvero particolare e a fine gennaio ci siamo allenati qui con la Panigale V4S".