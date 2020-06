Due Coppe dei Campioni, due Coppe Intercontinentali e 4 Scudetti, questo lo score della grande Inter degli anni '60 di cui Mario Corso fu il "fantasista" guadagnandosi il soprannome di "piede sinistro di Dio" per l'abilità di calciare col mancino le sue incredibili punizioni a foglia morta e per la sua abilità di servire i compagni con traiettorie che gli avversari non riuscivano neppure ad immaginare.

Questa la squadra in cui Corso ha giocato: Sarti, Burgnich, Facchetti, Bedin, Guarneri, Picchi, Jair, Peirò, Mazzola, Suarez... Corso. E solo a leggere i nomi di queste leggende viene d'istinto di alzarsi in piedi ad applaudire.

Domenica sera a San Siro un minuto di silenzio e lutto al braccio per i giocatori dell'Inter.



La sfida tra Torino e Parma che si disputerà questo sabato alle 19:30 allo stadio Olimpico Grande Torino segnerà la ripresa del campionato di serie A dopo la sosta forzata a causa dell'emergenza Covid. La partita, diretta da Massimiliano Irrati, sarà trasmessa da Sky.

L'incontro di Torino è il primo dei quattro di recupero della 25.a giornata, mentre da lunedì il campionato ripartirà con tutte le squadre alla pari a partire dalla 27.esima giornata, l'8.va di ritorno.

Il Torino, in Serie A, ha vinto solo 2 delle ultime 15 sfide contro il Parma, entrambe nella stagione 2014/15, quando i ducali finirono in Serie B. I Granata arrivano a questa sfida da 6 sconfitte di fila in campionato: nel caso perda anche questa farebbe segnare un record! Non solo: i 27 punti finora fatti in 25 partite, riportano il Torino alle prestazioni della stagione 2008/09, quando a fine anno incappò nella retrocessione.



Il secondo incontro di giornata è alle 21:45 dove Verona e Cagliari si affronteranno al Bentegodi, diretti da Manganiello. La partita sarà visibile su Dazn. Nella gara d'andata l'incontro finì 1-1.

Il Verona è imbattuto da 10 partite interne contro il Cagliari in Serie A, con 4 successi nelle ultime 4 gare disputate, anche se va ricordato che i veneti hanno vinto 5 gare casalinghe di fila contro una singola avversaria solo 2 volte nella loro storia, l'ultima delle quali contro l'Atalanta dal 2001 al 2016.



Gli altri due incontri che completeranno la 25.ma giornata si disputeranno domenica, agli stessi orari, e saranno trasmessi da Sky.

Si inizia con Atalanta - Sassuolo, dove al Gewiss Stadium le due squadre saranno dirette da Chiffi.

L’Atalanta, in Serie A, ha sempre vinto le ultime 5 gare contro il Sassuolo. Inoltre, i bergamaschi hanno segnato finora 70 gol in campionato, con l'obiettivo di migliorare quanto fatto nel 2018/19, quando chiusero con 77 reti in 38 partite.

Il Sassuolo ha vinto solo una delle ultime 17 partite di Serie A in cui ha affrontato una squadra che si trovava nelle prime 4 posizioni in classifica ad inizio giornata: proprio nella gara più recente contro la Roma a inizio febbraio. Gli emiliani, inoltre, hanno vinto 4 delle ultime 6 partite di campionato, mettendo a segno tanti successi quanti nelle precedenti 17.



Infine, Inter - Sampdoria al Meazza sotto la direzione di Mariani.

Anche in questo caso, l'Inter ha vinto le ultime 5 partite di campionato contro la Sampdoria: si tratta della striscia di successi in corso più lunga dei nerazzurri contro una squadra attualmente in Serie A.

La Sampdoria, di contro, ha vinto solo una delle ultime 17 trasferte in casa dell'Inter in Serie A (2-1 nell'aprile 2017): completano il parziale 11 successi nerazzurri e 5 pareggi.

Però l'Inter ha perso le ultime 2 gare di Serie A contro Lazio e Juventus e se accadesse anche domenica potrebbe arrivare a 3 sconfitte di fila: ripetendo quanto accaduto a maggio 2017 (4 in quell'occasione).