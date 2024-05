Il passato offre conforto e il nostalgia marketing ha la peculiarità di conquistare i consumatori utilizzando proprio il legame con passato.

Come? Suscitando sentimenti specifici e trasportando il potenziale acquirente in un viaggio che evoca, in lui, speciali ricordi personali.

Il risultato può essere una vendita immediata e la fedeltà, nel tempo, del Cliente così acquisito.

Il nostalgia marketing esiste e funziona

Molte persone percepiscono il nostalgia marketing come un novità assoluta e rivoluzionaria, ma questo non sembra essere del tutto esatto.

Scavare nel passato per rintracciare ricordi e prodotti, comuni ad un determinato target di riferimento, è una strategia di marketing già nota.

Ma, la nostalgia, non è un sentimento negativo o percepito tale?

Si, in molti campi è vero, ma, nel marketing della nostalgia, questa può aggiungere valore ad una o più esperienze personali.

Questa accezione trasforma la nostalgia in sentimento positivo, che spinge le persone ad acquistare un prodotto che regali loro un “ritorno al passato”.

Tutto ciò ha un fondamento oppure è frutto di una moda passeggera?

Il nostalgia marketing fa affidamento su tre condizioni di base che sono:

i condizionamenti che derivano dai pregiudizi di tipo cognitivo

l’arco temporale nel quale ogni persona individua le proprie preferenze

il conforto dato dal passato



I condizionamenti che derivano dai pregiudizi cognitivi

Il passato esercita spesso una forte attrattiva, ma questo è dovuto alle esperienze realmente vissute oppure alla percezione legata a quelle esperienze?

In sintesi, il ricordo è veramente in grado di battere il presente? Non sempre, ma è facile credere il contrario.

I pregiudizi possono portare le persone a confrontare quello che vivono oggi, nel presente, con esperienze passate, ritenute più emozionati o di maggior valore.

Con il trascorrere del tempo, i ricordi sbiadiscono e l’immaginazione potrebbe colmare le lacune con immagini sostitutive, migliorative della realtà.

In questo modo, le esperienze negative sfumano al punto che, a rimanere in superficie, sono solo i bei momenti, quelli ricchi di appagamento.

La formazione delle preferenze personali

Le preferenze di ciascun individuo prendono forma in un determinato periodo, ma quale? Anno più anno meno, nei primi 20 anni di vita.

E’ esattamente durante quegli anni che, le preferenze sviluppate, tenderanno a rimanere stabili nel corso di tutta la vita della persona.

Il modo di essere si forma prevalentemente nell’arco di due decenni ed il nostalgia marketing può sfruttare proprio questa caratteristica dell’essere umano.

Una strategia di marketing rivolta in modo specifico a prodotti che possano stimolare, in un determinato target di riferimento, preferenze già consolidate.

Come il passato offre conforto

Il successo del nostalgia marketing deriva anche dalla capacità, della mente umana, di trasformare episodi del passato in esperienze confortanti.

Anche situazioni passate dimostratesi irritanti, snervanti o destabilizzati, possono trasformarsi in esperienze che offrono rifugio e riparo.

Quindi il passato offre conforto e questo è un fatto.

Un consumatore che ricerchi in un nuovo acquisto una porta per ricongiungersi a quei primi 20 anni della propria vita, trae conforto dalla certezza del suo passato.

L’azienda in grado di proporre prodotti e/o servizi che riconducano le persone a quei primi 20 anni, può davvero realizzare molto.

I contro del nostalgia marketing

Il nostalgia marketing offre molti pro ed è una strategia vincente, non ci sono dubbi, ma esistono anche dei contro nell’utilizzo di questa tecnica di vendita?

La risposta è si, il marketing della nostalgia può portare anche a conseguenze negative, ma quando queste possono verificarsi?

Esiste una linea che non andrebbe mai superata, quella che separa l’uso del nostalgia marketing dall’abuso di questa strategia.

Primo esempio: un uso eccessivo e/o smodato di questa tecnica di vendita potrebbe indurre una persona ad avere una percezione negativa del brand che la propone.

Secondo esempio: l’azienda che dovesse abusare del marketing della nostalgia, potrebbe ricevere un danno derivante dalla percezione del potenziale Cliente.

Questi potrebbe interpretare l’abuso come un espediente per forzarlo all’acquisto.

Per concludere, sfruttare il richiamo del passato e la familiarità del prodotto, può essere un aiuto per le aziende che puntano all’incremento delle vendite.

Quella del nostalgia marketing è senza dubbio una strategia vincente, ma è necessario evitare l’eccessiva ripetitività investendo, anche, sulla creatività.

Stimolare l’inventiva per la creazione di nuovi prodotti, può essere l’occasione per creare, oggi, i prodotti ideali per il nostalgia marketing del futuro.