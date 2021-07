Pequod Acoustics è conosciuta in tutto il mondo per il suono chiaro e potente dei suoi grandi speaker che fanno ballare le folle nei club o diffondono la musica in ristoranti, bar e punti d'incontro.

La filosofia Hi-Pro audio del brand fiorentino Pequod Acoustics, un mix vincente tra audio high-end (le apparecchiature dedicate agli appassionati di hi fi) e pro audio (ciò che diffonde musica nei locali e ai concerti) entra oggi anche in uffici, spazi personali, sale conferenze o in specifiche aree dei club.

Lo fa con i nuovi speaker Zephyrus, dal design sinuoso e dal suono inconfondibile. Zephyrus è un prodotto compatto progettato intorno a un altoparlante coassiale da 5 pollici ad alte prestazioni. Ha un mid woofer da 5 pollici con un driver horn loaded e coassiale capace di alta risoluzione alle alte frequenze. Il corpo delle casse è realizzato in materiale composito, leggero ma resistente, capace di resistere agli urti e agli agenti atmosferici.



Zephyrus può essere anche utilizzato in studi di registrazione o semplicemente collegandolo ad un pc. Come sempre quando si parla di Pequod Acoustics, la qualità del suono e il dettaglio sonoro sono immediatamente riconoscibili. E' il prodotto giusto per creare sistemi di diffusione sonora che rispettano ogni qualità della voce. Ed il cross over passivo, realizzato senza compromessi, selezionando i componenti di più alta qualità, permette il controllo delle casse Zephyrus con un solo canale di amplificazione.

Accoppiare le casse Zephyrus con il sub Borea (sistema ovoidale), permette di creare un sistema full range, compatto e dinamico.

https://pequodacoustics.com/zephyrus