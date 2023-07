Venerdì 7 luglio Ferrara Summer Festival presenta Fluo Run Ferrara, l'evento sportivo più Fluo dell'anno! La Fluo Run è molto più di una semplice corsa, è un vero e proprio festival di fitness e benessere che si svolge di sera, in un'atmosfera magica e piena di energia.



Chi partecipa trova tutto ciò che serve per divertirsi e sentire l'energia positiva che deriva dal movimento e dal divertimento: dalla musica alle attività di riscaldamento, dalla Zumba allo Strong, fino alla "fun race" di 5 km tra le mura Estensi e il bellissimo centro storico di Ferrara tra mille luci Fluo. La Fluo Run è aperta a tutti: corridori esperti o principianti alle prime armi. E' perfetta per correre, camminare o ballare. La Fluo Run ha un'atmosfera perfetta per divertirsi e sentire la felicità che deriva dal movimento.



Dal palco della Fluo Run, qualificati coach si esibiranno, insieme a tutti i partecipanti, nelle più svariate discipline come Warm-up, Zumba e Strong. Terminate le attività fitness partirà la Fluo Run, una vera e propria "fun race" di 5 Km che si svolge di sera, in un contesto ricco di gadget luminosi, tra le mura Estensi e il bellissimo centro storico di Ferrara. Conclude il Fitness day, un live set con musica dal vivo, dove potrai ascoltare, insieme a tutti gli altri "Runners", tutte le migliori canzoni della musica dance. Insomma un appuntamento imperdibile con il benessere e il divertimento, che completa il calendario davvero variegato del Ferrara Summer Festival.



Dalle 18 fino alla festa finale che inizia alle 22:30 e continua fino a mezzanotte, divertimento e musica si mescolano. Alle 19:45 ecco il Warm-up (riscaldamento stretching) con il coach Massimo Pozzi. Alle 20:15, ecco la lezione di Zumba con il maestro Davide Ressa. Dalle 21:05 Strong by Zumba con Annalisa Vassalli. Alle 21:30 partono corsa e camminata, dopo uno scatenato countdown.



Chi partecipa ad un kit con maglia tecnica Fluo e 3 gadget luminosi; attività fitness pre camminata con i coach della Fluo Run; trucco fluorescente; Assicurazione RCT; Assistenza tecnica e medica; Punto ristoro all'arrivo; Intrattenimento e animazione.



Ferrara Summer Festival, che va avanti fino al 21 luglio, è ormai entrato nel vivo. In Piazza Trento Trieste, nel pieno centro di una città simbolo del Rinascimento italiano nel mondo. Tutto questo nel pieno centro di una città simbolo del Rinascimento italiano nel mondo. L'organizzazione del Ferrara Summer Festival porta la firma di Fabio Marzola, presidente dell'Associazione Musicale Butterfly ed il patrocinio di Comune di Ferrara e Regione Emilia-Romagna.



Un weekend o una pausa durante la settimana a Ferrara, una città meravigliosa, è sempre un'ottima idea. Se poi tutto questo succede d'estate e c'è la possibilità di vivere anche un concerto o uno show in Piazza Trento Trieste, in pieno centro città, grazie ad una rassegna decisamente eterogenea come Ferrara Summer Festival, il risultato sono momenti di puro relax tutti da vivere... e poi da ricordare.

Tutti gli appuntamenti di Ferrara Summer Festival



https://www.ferrarasummerfestival.it/programma/



Info e biglietti



https://www.ferrarasummerfestival.it/biglietti/



+39 0532 473033 – +39 351 5952501



https://www.ferrarasummerfestival.it/



https://www.instagram.com/ferrarasummerfestival/



https://www.facebook.com/ferrarasummerfestival



Ferrara Summer Festival, cos'è



Ferrara Summer Festival è una manifestazione che punta a proporre Artisti ed Eventi presentando una Rassegna di Spettacoli Musicali, e non, nel periodo estivo all'interno del Centro Storico di Ferrara. La cornice rinascimentale della città di Ferrara crea la suggestione per vivere serate di spettacolo uniche. L'organizzazione del Ferrara Summer Festival porta la firma di Fabio Marzola, presidente dell'Associazione Musicale Butterfly ed il patrocinio di Comune di Ferrara e Regione Emilia-Romagna.



17.06 – PEGGY GOU



18.06 – MAX ANGIONI



20.06 – UMBERTO TOZZI



22.06 – DRUSILLA FOER



23.06 – MODÀ



24.06 – THE LUMINEERS



28.06 – SALMO



29.06 – NU GENEA & COMA COSE + GINEVRA



30.06 – BIAGIO ANTONACCI



01.07 – TEENAGE DREAM



02.07 - COMFORT FESTIVAL



05.07 – EROS RAMAZZOTTI



06.07 – EUROPE



07.07 – FLUO RUN FERRARA



08.07 – PAUL KALKBRENNER



09.07 – LAZZA



11.07 – GIORGIA



12.07 – STEVE HACKETT



13.07 – I SOLITI IDIOTI



14.07 – BLACK EYED PEAS + PAOLA & CHIARA



15.07 – GUÈ + GEOLIER + ERNIA + SHABLO



16.07 – FIORELLA MANNOIA / DANILO REA



18.07 – GIACOBAZZI & FRIENDS



19.07 – VOGLIO TORNARE NEGLI ANNI 90



20.07 – GIANNI MORANDI



21.07 – MADAME