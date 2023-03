L’Osservatorio Proger presenta il primo rapporto sullo stato della risorsa idrica in Italia. Lo Studio verrà esposto in occasione dell’evento Economia delle Acque che si terrà il 21 marzo alle ore 11:00, presso la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani a Roma.

Con la sua istituzione nell’ottobre 2022, l’Osservatorio Proger sulle Infrastrutture del Futuro ha deciso di avviare la sua attività con uno Studio dell’economia delle acque e dello stato della risorsa idrica in Italia. I co-autori del Rapporto Water Economy, Erasmo D’Angelis e Mauro Grassi, Presidente e Direttore della Fondazione Earth and Water Agenda, illustreranno i dati salienti del quadro organico del patrimonio idrico di cui dispone l’Italia, i settori di utilizzo e il fabbisogno di infrastrutture e tecnologie, avanzando una prima proposta di piano finanziario strategico relativo ad un insieme di interventi in tutti i settori di interesse.

I lavori saranno aperti dalla Vice Presidente del Senato della Repubblica Anna Rossomando con una prolusione della Presidente dell’Associazione italiadecide Anna Finocchiaro e dall’Amministratore Delegato di PROGER Marco Lombardi. All’evento interverranno: Claudio Fazzone e Mauro Rotelli – Presidenti Commissione Ambiente di Senato e Camera, Angelica Catalano – Direttrice Dighe e Infrastrutture Idriche Ministero delle infrastrutture, Laura D’Aprile – Direttrice Generale Ministero Ambiente e Sicurezza Energetica e Andrea Montanino – Direttore Strategie Settoriali e Impatto Cassa Depositi e Prestiti.

Le conclusioni dei lavori sono a cura di Chicco Testa, Presidente di Assoambiente.

L’evento si terrà martedì 21 marzo 2023 alle ore 11.00 a Palazzo Giustiniani – Sala Zuccari, in via della Dogana Vecchia 29 a Roma.

Associazione italiadecide – Associazione per la qualità delle politiche pubbliche



Proger

Proger Spa è una realtà internazionale che offre il meglio dell’expertise italiano nell’ambito del management, dell’ingegneria e della sicurezza e sviluppa progetti nei settori delle Infrastrutture e Trasporti, Edilizia, Oil & Gas, Green Energy, Ambiente e Sostenibilità. Con una presenza in Europa, Asia Centrale, Africa e Medio Oriente, l’azienda vanta oltre 60 anni di esperienza ed è tra le prime società di engineering & management in Italia, oltre ad essere da anni stabilmente nel ranking mondiale delle prime società internazionali di ingegneria all’interno della Top 225 International Design Firms, stilata dalla prestigiosa testata americana Engineering News Record.