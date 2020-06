Dj Claudio Ciccone Bros. un lungo weekend "In the Name of Love "Si parte Venerdi 19 giugno alle ore 22 pm Live Dj Set Streaming con Last Night a Dj Saved my Life Set For Love .

La fondazione di beneficenza LNADJ (Last Night A DJ Saved My Life) è nata per creare eventi e iniziative di raccolta fondi nell’industria della musica elettronica per sostenere i bambini in crisi in tutto il mondo. Dopo il successo della loro campagna Set For Love dell’ultimo mese ha organizzato un nuovo evento di musica elettronica per questo weekend.Set For Love Weekender dal 19/21 Giugno ospiterà alcuni nomi molto forti della scena. E avrà come scopo principale una raccolta fondi per rispondere alla crisi generata dal Covid-19, soprattutto nei paesi più fragili e meno preparati a contrastarla.Si alterneranno artisti come Carl Cox, Eats Everything, Nightmares on Wax, Louie Vega, Mark Farina, Simon Dunmore,Dj Claudio Ciccone Bros. dall'Italia e molti altri.

Lo scorso mese, infatti, l’evento di beneficenza Set For Love ha coinvolto più di 1000 DJ provenienti da 50 paesi del mondo e ha permesso di raccogliere più di 60mila sterline, dall'Italia ricordiamo la partecipazione Dj Claudio Ciccone Bros.. Con questa cifra, LNADJ ha potuto offrire un aiuto alle famiglie vulnerabili nei paesi in via di sviluppo, per le quali la pandemia è l’ennesimo fattore di crisi e di difficoltà. I fondi raccolti saranno usati per fornire cibo, acqua e forniture igienico-sanitarie in Uganda, Nepal, Tanzania e Indonesia.

Si potrà seguire l’evento sulla pagina Facebook di LNADJ da venerdì 19 a domenica 21 giugno.

Facebook Dj Claudio Ciccone Bros. Sabato 20 giugno alle ore 22 pm Live Dj Set Streaming con Last Night a Dj Saved my Life Set For Love e Diretta su Mp3Radio da Miami (Florida) ricordiamo l'evento The Appreciation Weekend (FrontLine Heroes) organizzato da Mp3Radio di Miami(Florida),un lungo Weekend di Musica attraverso l'adesione di Deejay da tutto il mondo rivolto, ai Dottori, gli Infermieri e tutti gli addetti al lavoro che hanno affrontato l'emergenza in Prima Linea, un Ringraziamento attraverso i vari Dj Set per il grande lavoro svolto nel Mondo da tutti i reparti Sanitari per il Covid19.

Mentre Domenica 21 Giugno alle 3pm orario inglese e alle 16 orario italiano Dj Claudio Ciccone Bros. suonera' un Dj Set Live in UK sulle frequenze di UGC Radio Live Lounge

