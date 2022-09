Il giovane e poliedrico attore e cantante Vincenzo Cataldo è sempre più sulla cresta dell’onda. Dopo aver studiato in Accademia recitazione e dizione, passando anche per il doppiaggio, ha inciso tre singoli, tra cui Non ci sto più, brano disponibile nei miglior digital store che sta avendo un discreto successo.

Volto di fiction popolari, tra cui Doc – Nelle Tue Mani, Cataldo è stato anche nel cast di dei cortometraggi Prelude e Speed Date, cimentandosi anche nella produzione di Legami, diretto da Giuseppe Barbici.

Oltre a recitare negli spettacoli teatrali Gli occhiali di Karl Valentin, il monologo I Cento Passi di Peppino Impastato e la commedia in un atto La Signora Delle Camelie, tratta dall’omonimo episodio di Gigi Proietti del film Un’Estate al Mare, Cataldo ha sfilato per Gian Vargian, Carlo Pignatelli ed ha sia presentato alcuni eventi, sia girato alcune telepromozioni per Mediaset.

Una carriera ancora tutta da scrivere che lo vedrà coinvolto, nei prossimi mesi, in nuovi ed entusiasmanti progetti con cui non mancherà di sorprendere.