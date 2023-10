Nel frenetico panorama digitale di oggi, le aziende fanno sempre maggiore affidamento su una solida infrastruttura IT per garantire operazioni ininterrotte, processi efficienti e soddisfazione degli utenti.

Un monitoraggio efficace e quanto più possibile estensivo svolge un ruolo cruciale nell'assicurare l'affidabilità e le prestazioni dell'intero ambiente IT, contribuendo al mantenimento della continuità e dell’efficienza dell’operatività aziendale.

i-Vertix IT Monitoring è la soluzione all’avanguardia, applicabile a qualsiasi scenario e architettura IT, per consolidarne il monitoraggio, aumentarne la disponibilità, migliorarne gli SLA, massimizzarne le prestazioni, garantendo un efficiente supporto del business aziendale e un ROI pressoché immediato.

Alcuni dei punti di forza della soluzione i-Vertix IT Monitoring sono:

numerose integrazioni con piattaforme di ITSM/Ticketing, CMDB, Automation e Observability,

un enorme archivio di profili di monitoraggio per network device, server con qualsiasi sistema operativo , applicazioni, sistemi storage , database , ambienti in cloud e virtuali, UPS , container, stampanti, sensori, etc.

architettura sicura, multitenant, ampiamente scalabile

disponibilità di versioni perpetue, subscription, SaaS, Edizione MSP, con deployment on prem, in Cloud o ibrido.

i-Vertix è l’unico vendor che offre:

licenziamento a scelta del cliente: per host /device o per servizio/monitor

/device o per servizio/monitor sviluppo gratuito di nuovi profili di monitoraggio richiesti dai clienti e dai partner

la soluzione è “all in one”, e risulta economicamente vantaggioso nella maggior parte degli scenari, soprattutto quelli complessi.

Altri vantaggi della soluzione i-Vertix sono:

monitoraggio applicativo completo: parametri di stato, metriche prestazionali e synthetic user monitoring, ovvero possibilità di registrare e replicare transazioni applicative, multi-piattaforma, per rilevarne tempistiche o degradi

possibilità di importazione e esportazione dei dati raccolti da/verso altre applicazioni via Rest API

funzionalità di mappatura topologica della rete automatica e di raccolta e archiviazione dei file di configurazione degli apparati di rete

possibilità di creazione di dashboard per visualizzazione a colpo d’occhio delle performance delle applicazioni e della infrastruttura di rete “sottostante”

possibilità di consolidamento e migrazione di altre soluzioni NMS, open source e proprietarie.

Per informazioni contattare i-Vertix Sales all’indirizzo [email protected]