"Ci vorresti tu" è il nuovo singolo del giovane cantautore abruzzese Blowy

"Ci vorresti tu" è il nuovo singolo di Blowy, giovanissimo cantautore aquilano classe 2000.



La canzone nasce in un pomeriggio soleggiato, con le note di Burnin' di Bob Marley in sottofondo, a cui fa riferimento nel ritornello con la frase "come un vecchio disco reggae". Le sonorità, però, sono decisamente diverse da quelle reggae: quello di Blowy è un cantautorato di stampo pop-elettronico, dai ritmi vivaci e dal mood più "estivo".



Prodotta da ALTI Records, "Ci vorresti tu" è la canzone perfetta in cui trovare rifugio quando il bisogno di distaccarsi dalla monotonia quotidiana diventa troppo forte, quando si ha solo voglia di evadere e di farsi guidare dal ritmo.



Chi è Blowy?

Matteo Elleboro, in arte Blowy, è un cantautore aquilano classe 2000.

Chitarrista per caso, vede i suoi primi approcci con il cantautorato ascoltando vecchi dischi di Bob Dylan e De André che lo introducono alla scrittura dei testi, giocando sulle emozioni e qualche nota stonata.



Dopo alcuni singoli pubblicati su YouTube, inizia la sua collaborazione con Thy Alien, che darà vita al suo primo EP 2L1B contenente quattro brani con influenze pop ed elettroniche.



Nel 2018 inizia a lavorare con ALTI Records alla produzione di tre singoli disponibili su Spotify.



Genere musicale: Cantautorato, Pop, Elettronica.