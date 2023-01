Alexa Mansour, attrice americana di origine messicana ed egiziana, classe 1996, è diventata in fretta una delle giovani emergenti del nuovo cinema americano.

Esordiente a 18 anni con una piccola parte nel telefilm "Law & Order - Unità vittime speciali", Alexa ha poi trovato la piena gloria con un ruolo da protagonista nello spin-off di "The Walking Dead", "World Beyond", in cui interpreta uno dei personaggi principali, Hope Bennett.

Una passione per Quentin Tarantino, l'ispirazione avuta dal nonno materno e il tennis come sport preferito completano il quadro di una ragazza bella, affascinante e a cui si può solo augurare di coronare i propri sogni nella maniera migliore possibile. Oltre a un amore per il canto, attraverso alcune sue esibizioni che si possono trovare facilmente su Youtube.