Huawei Nova 11 SE recensione e scheda tecnica del telefono cellulare La scorsa settimana l'azienda cinese ha annunciato il nuovo Huawei Nova 11 SE. Il telefono ha una fotocamera principale da 108 megapixel e si presenta come un'alternativa al modello top di gamma Nova 12, ma a un prezzo più competitivo. Tre i colori tra cui scegliere: nero, bianco e verde.

Display del Motorola Huawei Nova 11 SE

Il design del telefono è moderno e minimalista, con cornici sottili intorno al display OLED da 6,67 pollici con risoluzione UFLL HD+ e frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Lo spessore del telefono è molto ridotto, solo 7,39 mm, e ancora più sorprendente è il peso di soli 186 grammi. L'involucro è resistente e ha un aspetto molto elegante.

Processore Huawei Nova 11 SE

Il processore del telefono è il Qualcomm Snapadragon 680, con 55 microprocessori Cortex, funzionante fino a 2,4 gigahertz. Si tratta di un octa-core che opera in tecnologia a 6 nanometri. Sono inoltre presenti due memorie interne per l'archiviazione dei dati, rispettivamente da 256 GB e 512 GB, non espandibili tramite microSD. Il sistema operativo è Android 13, con le ultime patch di sicurezza. Il sistema operativo Android dedicato dall'azienda è HarmonyOS 2.0.

. Fotocamera principale del Motorola Huawei NOVA 11 SE

Come accennato nell'introduzione, il telefono ha un sensore principale da 108 megapixel con una lunghezza focale di 1,9 f. Questo cellulare è in grado di scattare molte foto anche in condizioni di forte luminosità. È presente anche una fotocamera quadrupla da 8 megapixel, con due fotocamere da 2 megapixel utilizzate per gli effetti di profondità o stereoscopici; ottima anche la fotocamera frontale da 32 megapixel, con una lunghezza focale di 1,9 f. È in grado di scattare foto anche in condizioni di grande luminosità.

Batteria del Motorola Huawei Nova 11 SE

In termini di batteria, il cellulare Huawei Nova SE ha 4500 mAh. Il telefono dispone anche di una funzione di ricarica rapida da 66 watt, che consente di caricarlo completamente in 32 minuti. Rete. Altre caratteristiche del nuovo smartphone di Huawei sono il supporto dual SIM, la connettività WiFi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, AGPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS e USB Type-C. . Caratteristiche di Huawei Nova 11 SE Caratteristiche di Motorola Huawei NOVA 11 SE È presente anche l'NFC per i pagamenti senza contatto, uno scanner di impronte digitali sotto il display, la doppia SIM 5G e la certificazione IP53 per la resistenza all'acqua e alla polvere. Il prezzo varia da 285 a 315 euro a seconda che la memoria sia di 256 o 512 gigabyte.