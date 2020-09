Angelo benignissimo, mio custode, tutore e maestro, mia guida e difesa, mio sapientissimo consigliere e amico fedelissimo, a te io sono stato raccomandato, per la bontà del Signore, dal giorno in cui nacqui fino all’ultima ora della mia vita. Quanta riverenza di debbo, sapendo che mi sei dovunque e sempre vicino!

Con quanta riconoscenza ti devo ringraziare per l’amore che nutri per me, quale e quanta confidenza per saperti il mio assistente e difensore! Insegnami, Angelo Santo, correggimi, proteggimi, custodiscimi e guidami per il diritto e sicuro cammino alla Santa Città di Dio. Non permettere che io faccia cose che offendano la tua santità e la tua purezza.

Presenta i miei desideri al Signore, offrigli le mie orazioni, mostragli le mie miserie e impetrami il rimedio di esse dalla sua infinita bontà e dalla materna intercessione di Maria Santissima, tua Regina. Vigila quando dormo, sostienimi quando sono stanco, sorreggimi quando sto per cadere, alzami quando sono caduto, indicami la via quando sono smarrito, rincuorami quando mi perdo d’animo, illuminami quando non vedo, difendimi quando sono combattuto e specialmente nell’ultimo giorno della mia vita, siimi scudo contro il demonio.

In grazia della tua difesa e della tua guida, ottienimi infine di entrare nella tua gloriosa dimora, dove per tutta l’eternità io possa esprimerti la mia gratitudine e glorificare assieme a te il Signore e la Vergine Maria, tua e mia Regina. Amen.





PREGHIERA ALL'ANGELO CUSTODE

(di San Pio da Pietralcina)

O santo angelo custode, abbi cura dell’anima mia e del mio corpo.Illumina la mia mente perché conosca meglio il Signoree lo ami con tutto il cuore.Assistimi nelle mie preghiere perché non ceda alle distrazionima vi ponga la più grande attenzione.Aiutami con i tuoi consigli, perché veda il benee lo compia con generosità.

Difendimi dalle insidie del nemico infernale e sostienimi nelle tentazioniperché riesca sempre vincitore.

Supplisci alla mia freddezza nel culto del Signore:non cessare di attendere alla mia custodiafinché non mi abbia portato in Paradiso,ove loderemo insieme il Buon Dio per tutta l’eternità.