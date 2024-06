videoclip: https://youtu.be/Lb3xlqhcwb8

“Perfetta così” è una produzione targata Jericho Studios per MMline Production Records (prod. Vittorio Conte), un brano che parla di una storia d’amore e dei suoi alti e bassi che invece di distruggere il rapporto lo hanno rafforzato ancora di più.

Questa canzone - spiega l’artista - è nata da una discussione piuttosto accesa che è avvenuta tra me e la mia ragazza; nel testo ci sono alcuni riferimenti dettagliati di essa e la frase che più mi ha colpito durante la discussione stessa e che ho deciso di scrivere è: “quelle piccolezze che ti mancano dette l’altra sera in macchina, coi vetri appannati”. Dopo ciò che è successo e dopo aver scritto questo pezzo, ho deciso di migliorare quello che non andava in me, cercando di rendere la relazione più stabile ma col solito casino, perché alla fine abbiamo costatato entrambi che siamo “un casino stupendo, un fottuto casino”.





Lorenzo Petrescu in arte Petr3SKU ha 19 anni e vive a Viareggio, in toscana. Si è diplomato all’istituto G. Marconi in indirizzo turistico nel 2023. Lorenzo studia canto da quando ha 8 anni ed il suo più grande fan è sempre stato suo nonno al quale è molto legato, ha sempre creduto in lui e dopo la morte del nonno lorenzo vuole realizzare ancor di più il sogno, per renderlo orgoglioso e fiero di lui.

Lorenzo inizia a studiare canto in scuole limitrofe alla sua zona; la passione per il canto però viene in seguito a quella della danza, che pratica da quando ha 3 anni, studia in una scuola della sua città, ha vinto i campionati nazionali a Barcellona e fa parte della compagnia ideata dalla sua insegnante.

Nel 2016 Lorenzo partecipa al programma televisivo “Tra sogno e realtà” dove arriva fino alle fasi “in e out”, fasi prima delle semifinali, nel frattempo sin da piccolo partecipa a vari concorsi classificandosi in buone posizioni e ottenendo tanti riconoscimenti.

A 13 anni vince la quinta edizione del talent busters, uno dei concorsi più importanti della toscana, grazie a quella vittoria comincia a far parte del cast di tanti spettacoli, calca il palco del “Pistoia Blues Festival” e tanti altri.

All’età di 17 anni partecipando al concorso stesso vinto all’età di 13 anni, ottiene l’accesso diretto alle finali del “je so pazzo” a Grottaferrata, l’anno dopo il suo vocal coach d’allora, Alex Mastromarino conosce la discografica Maria Totaro con la quale Lorenzo partecipa al Rising Voice Contest e grazie ad esso vince una borsa di studio alla JP VOCAL STUDIO ACADEMY di Johanna Pezone.