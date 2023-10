La stampa digitale sta rivoluzionando il mondo della moda e del design, rendendo possibile la realizzazione di capi di abbigliamento, accessori e oggetti unici e personalizzati. Se fino a pochi anni fa la personalizzazione su larga scala non era attuabile, oggi le innovative tecnologie di stampa consentono di trasformare un capo in bianco in un prodotto custom made.

Una delle tecniche più diffuse è la stampa diretta su tessuto, che permette di stampare qualsiasi immagine o grafica direttamente sul capo finito, dando vita a motivi originali e pezzi unici. Rispetto alla serigrafia tradizionale la resa è di alta qualità, con colori brillanti e definizione elevata.

La stampa digitale viene utilizzata da molti brand emergenti per produrre abbigliamento e accessori in serie limitata o pezzi su misura per i clienti. Ad esempio il marchio di moda Fluid Style permette di personalizzare t-shirt, felpe e borse con pattern e grafiche create ad hoc dai designer del brand.

Un'altra tendenza è quella della fashion art, che trasforma i capi in vere e proprie tele. Brand come YR proiettano su camicie, giacche e abiti, opere d'arte, fotografie o grafiche artistiche uniche, per chi desidera indossare uno stile esclusivo.

Anche nel mondo del design e dell'interior la stampa digitale sta rivoluzionando la produzione di oggetti e complementi d'arredo. È possibile personalizzare piastrelle, tappeti, tessuti e carte da parati con fantasie su misura. L'azienda Freewall consente di creare il proprio wallpaper, mentre Moooi ha una linea di lampade modulari con decori unici.

Secondo alcuni report, il mercato della stampa digitale su tessuti e accessori moda crescerà del 9,3% annuo fino al 2029. L'ascesa del fast fashion e il desiderio di esprimere la propria personalità e creatività tramite l'abbigliamento trainano l'espansione di questo settore.

Ci attendiamo una diffusione ancora maggiore di capi moda e complementi d'arredo custom made grazie alla versatilità della stampa digitale. Una rivoluzione che permetterà a tutti di indossare e circondarsi di oggetti unici, espressione del proprio stile e della propria identità.

Con il contributo di PrintLab 17.02.1530 Srl