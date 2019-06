Iron Man tornerà in scena dopo Avengers: Endgame?

Iron Man tornerà, su questo non ci piove, ma non sarà Robert Jr. a interpretarlo. A confermarlo c'è Kevin Feige in persona, come riporta sul suo canale YouTube Taglia il Nastro.

Recentemente Kevin si è recato da Reddit dove alla domanda se si sta pensando di far tornare la banda dei Dieci Anelli e il Mandarino, Kevin ha risposto quanto segue: Per noi ha senso tenere alcuni personaggi perché sono stati parte dell'universo fin dall'inizio, e non in tutti i film si inseriscono gli interi universi. A volte a fare da antagonisti possono anche essere dei semplici terroristi.

Dunque perché non approfondire la trama de il Mandarino. E nei fumetti, come sappiamo, il Mandarino è molto legato proprio a Iron Man, dunque si può suppore che lo scontro della nuova fase possa essere proprio questo.