"Countdown" per un turbinoso e piacevole viaggio attraverso un percorso, passando dai capolavori dei grandi maestri impressionisti, post-impressionisti e delle avanguardie dei primi del Novecento fino ad arrivare ad un puzzle artistico, che spinge le emozioni al divertimento, a tal punto che si fondono in un continuo dialogo, rivelando l'immaginazione compatibile al piacere.

La straordinaria collezione di Justin K. Thannhauser, donata nel 1963 al Guggenheim di New York e per la prima volta in Europa, sarà in mostra a Palazzo Reale.

La mostra Guggenheim. La collezione Thannhauser, da Van Gogh a Picasso in programma a Palazzo Reale dal 17 ottobre 2019 al 1° marzo 2020, presenta circa cinquanta capolavori dei grandi maestri impressionisti, post-impressionisti e delle avanguardie dei primi del Novecento, tra cui Paul Cézanne, Pierre-Auguste Renoir, Edgar Degas, Paul Gauguin, Edouard Manet, Claude Monet, Vincent van Gogh e un nucleo importante di opere di Pablo Picasso.

Promossa e prodotta dal Comune di Milano Cultura, Palazzo Reale, MondoMostre Skira e organizzata in collaborazione con The Solomon R. Guggenheim Foundation, New York, la mostra è curata da Megan Fontanella, curatrice di arte moderna al Guggenheim.

Henri Rousseau, I giocatori di football, 1908 (Les Joueurs de football). Olio su tela, 100,3x80,3 cm. Solomon R. Guggenheim Museum, New York