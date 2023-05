Michele d’Auria è un operatore olistico certificato dalla Siaf, Counselor certificato CONI, Formatore di Life Coach e Mental Coach certificato CONI nonché Ipnologo certificato dalla N.G.H. con specializzazione alla regressione alle vite precedenti. Settimanalmente cura la rubrica “Orizzonte Benessere” sulla testata giornalistica online “L’Eco del Litorale”.





Michele d’Auria cosa si intende per pensiero positivo?

I pensieri generano energia vitale e come si sa l’energia genera la materia. Molti ritengono che il pensiero, che è il prodotto della mente , sia qualcosa di inafferrabile e di etereo e che non possa condizionare la nostra vita. Non è così. Quindi se il pensiero e’ energia, il pensiero puo’ generare realtà. Se per esempio ti focalizzi su di un pensiero negativo, emanerai una energia negativa che si proiettera’ nella tua vita quotidiana e nella tua realtà circostante. Pensa che ogni giorno, nell’arco delle 24 ore, formuli circa 60.000 pensieri. Il conto è presto fatto: in un anno sono, più o meno, 21 milioni e 900.000. In dieci anni avrai sviluppato 210 milioni di pensieri negativi.

Spesso nelle mie conferenze e seminari cito una bellissima frase di John Marks Templeton che diceva: “La mente è il proiettore, il tuo atteggiamento è la pellicola e la tua esperienza è il film che viene proiettato sullo schermo”. Quindi sviluppa pensieri positivi e pensa che se il pensiero è energia, i tuoi pensieri positivi sono dei semi che, se piantati nella nella tua immaginazione, genereranno azioni capaci di creare quella magia che viene definito spesso definita con la parola “impossibile”. Questo significa che la domanda che ti devi porre è : “penso in maniera negativa a causa delle esperienze negative che mi sono capitate, oppure mi capitano esperienze negative a causa del mio modo di pensare negativo?” La risposta è semplice . Dipende molto dalla tua visione della vita e dal potere della tua mente. Cambia la tua mappa mentale, il tuo modo di pensare, le tue credenze e se trasformerai la visione della tua vita, vedrai che tutto il mondo intorno a Te comincerà a cambiare. Tutto ciò che siamo nasce dai nostri pensieri perche’ noi siamo quello che pensiamo.

E chiudo con una bellissima frase di S. Francesco che recita:

LA SOLUZIONE E’ NELLA TUA MENTE





