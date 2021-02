È durata all'incirca fino al quarto d'ora della ripresa la partita del Crotone a San Siro. Poi il buio. I calabresi, nonostante la rete subita al 30' a seguito di una triangolazione in area ad opera di Ibrahimovic, avevano messo in difficoltà il Milan, aggredendo la squadra di Pioli a tutto campo ribattendo azione su azione, grazie all'ottima giornata di Benali e Ounas.

Il Crotone ha ampiamente meritato di finire i primi 45 minuti in parità, ma nella ripresa, la squadra allenata da Stroppa non era fisicamente più in grado di mantenere lo stesso ritmo del primo tempo e i rossoneri hanno dilagato, appena dopo l'ingresso in campo di Calhanoglu. Al raddoppio di Ibrahimovic, è poi seguita anche la doppietta di Rebic.

Grazie ai due gol odierni, Ibrahimovic sale a 14 reti stagionali, come Lukaku, due in meno di Ronaldo, arrivando a quota 501 reti in carriera con la maglia di club.

Il Milan, grazie a questa vittoria, torna avanti di due punti sull'Inter, con le due squadre che si troveranno di fronte il prossimo 21 febbraio.