Sono riprese oggi le operazioni di soccorso nello Stato dello Uttarkhand, nel nord dell'India, per trovare le oltre 170 persone che finora mancano all'appello, disperse a seguito dell'inondazione causata dal crollo di un ghiacciaio dell'Himalaya, mentre il totale dei corpi recuperati è salito a 36.

Nel frattempo, si riducono anche le speranze di raggiungere i 35 operai intrappolati nel tunnel sotto la diga di Tapovan. Sempre ieri, ci sono state alcune ore di confusione in seguito a indiscrezioni secondo cui gli operai si troverebbero in un tunnel diverso da quello in cui si sta intervenendo.





ITBP personnel carrying ration items to Long village (Cut off due to flash floods) traversing through mountainous terrain in Uttarakhand today.



Visuals from the Lata helipad.#Himveers @PIB_India@uttarakhandcops@PIBHomeAffairs@ndmaindiapic.twitter.com/EG2luI4fWX