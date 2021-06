A una settimana dal suo primo soccorso, la Geo Barents ha ottenuto finalmente un porto sicuro per lo sbarco delle 410 persone a bordo.

La nave gestita da Medici Senza Frontiere potrà sbarcare ad Augusta.

Così la notizia è stata accolta a bordo:

After 7 days from its first rescue the #GeoBarents was assigned a POS.

410 survivors will finally be safely disembarked in #Augusta as per international maritime law… a rescue is considered finished only when people are disembarked in a place of safety! pic.twitter.com/Je6mi1Nyed