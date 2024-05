"Il Comitato – afferma Renato Ongania, Presidente del Comitato – diversamente da quanto comunicato il 28 maggio, in seguito ad una segnalazione del Centro Sviluppo Creativo "Danilo Dolci", si è reso conto a malincuore di un errore di comunicazione nell'elenco delle persone facenti parte del Comitato, riportando erroneamente la presenza del maestro Amico Dolci, che non è in realtà presente nel suddetto comitato".

Il Comitato, mediante una nota ufficiale, fa sapere che è sempre aperto a nuove adesioni sia individuali che collettive e invita quanti non l’abbiano ancora fatto, ad esprime tale richiesta di adesione, o la necessità di impegnarsi per dare valore al retaggio di Dolci nei vari ambiti culturali, sociali e/o educativi.

“Le adesioni giunte sinora – riferisce Ongania – constano di una varietà di studiosi e accademici, tra cui cav. dott.ssa Maria Concetta Borgese, dott.ssa Maria Frisella, prof. ssa Marcella Mellea, Sabrina Morelli, Elisabetta Pamela Petrolati, acad. Pasquale Rineli, dott.ssa Rosa Mininno e avv. Manuela Tirini”.