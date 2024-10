In questa esclusiva intervista incontriamo Carmen Pipolodell’Atelier Pipolo Sposa, che durante il Festival del Cinema di Venezia ha scelto di dare un’immagine elegante alla loro artigianalità creando un abito indossato sul Red Carpet dalla bellissima Matilde Brandi. Proviamo a scoprire insieme qualcosina in più di Carmen e della sua storia.







"Benvenuta! Potresti descrivere brevemente la mission e il fattore distintivo della tua impresa rispetto agli altri nel settore?"

L’azienda ha una storicità di più di 40 anni, mio nonno ne è stato il fondatore, poi mio padre ne è stato la guida ed ora con me siamo alla terza generazione. Oggi l’atelier è interamente al femminile. L’azienda è un’esclusiva a Napoli e nei territori limitrofi, siamo il punto di riferimento per moltissime donne; ci teniamo molto ad essere impeccabili per esaudire ogni loro desiderio. Il nostro focus è la sartoria: realizziamo nel nostro laboratorio in loco abiti da sposa, ma anche da cerimonia e comunione.Ci distinguiamo proprio per la possibilità di personalizzare e/o realizzare ex novo un capo.

"Quali progetti o sogni futuri stai esplorando? Ci sono novità emozionanti che vorresti anticipare?"

I miei progetti futuri sono ambiziosi e ricchi di conquiste gratificanti. Far sfilare un mio abito sul Red Carpet di Venezia era uno dei miei desideri più grandi. Non ci sono novità eclatanti per i prossimi mesi ma piccole e tante attenzioni che dedicheremo alle nostre spose e a chi si affiderà a noi per un capo da cerimonia unico ed esclusivo.

"Partecipare a questo evento esclusivo è una scelta significativa. Quali sono le tue motivazioni e aspettative?"

Come ho detto il red carpet di Venezia è un sogno, esserci significa mostrare un’arte che appassiona la mia famiglia dagli anni ‘50 quando i miei nonni hanno iniziato a produrre abiti da sposa. Spero di ricevere la visibilità che meritiamo e iniziare una nuova era con il mio staff giovane e desideroso di emergere.

"In occasione della Mostra del Cinema di Venezia, ci interesserebbe conoscere il tuo legame personale con il cinema. Quali film, registi o attori ti hanno influenzato maggiormente?"

Mi sono avvicinata al Cinema soprattutto grazie ai miei studi universitari in Scienze delle comunicazioni. Ne ho studiato la storia e le evoluzioni, i generi che amo di più sono fantasy e azione. La mia attrice preferita in assoluto Julia Roberts, tra gli attori italiani invece Paola Cortellesi e Vittorio de Sica.