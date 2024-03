Piatto tipico campano, il baccalà con verdure invernali è ormai diffuso in tutta Italia.

Ingredienti per 4 persone

1/2 kg di filetto di merluzzo senza pelle

200 g di broccoletti

200 g di carote

200 g di cavolfiore

200 g di scalogni piccoli

200 g di passata di pomodoro

1 cucchiaio di maggiorana

4 cucchiai di olio extravergine di oliva

sale grosso

Sale fino

Per realizzare questa ricetta è necessario un cestello per la cottura a vapore.

Ricetta per cucinare le verdure invernali e il merluzzo

Separate il cavolfiore e i broccoli in piccoli mazzi, scartando le estremità del torsolo e i gambi spessi. Pelare le carote e tagliarle a fette di 3-4 cm di spessore. Sbucciare gli scalogni e tagliare a metà nel senso della lunghezza quelli più grandi.

Lessare le verdure preparate in abbondante acqua bollente salata per 5 minuti e scolarle bene. Scaldare l'olio in una padella e friggere velocemente le verdure per 3-4 minuti. Aggiungere la passata di pomodoro e salare. Continuare la cottura a fuoco vivo per altri 5 minuti.

Nel frattempo, mettere il cestello in una pentola con tre dita di acqua bollente. Disporre il merluzzo, coprire e cuocere a vapore per 56 minuti, a seconda dello spessore dei filetti. Infine, salare leggermente, dividere in grosse scaglie, condire con maggiorana fresca spezzettata e servire con le verdure.

Dati della ricetta

Difficoltà facile

Tempo di cottura circa 15 min.

Tempo di preparazione 20 min.

