Edizione speciale del tradizionale Concertone del 1 Maggio a Roma, anche se poco resta della versione cui siamo abituati.

Quest'anno, infatti, il concerto non avràù luogo in piazza San Giovanni, ma si terrà a porte chiuse da diverse location e sarà trasmesso su Rai 3 e Rai Radio 2 dalle ore 20.

Tra gli artisti di rilievo ci saranno Vasco Rossi, Gianna Nannini, Zucchero, Edoardo e Eugenio Bennato, Irene Grandi, Le Vibrazioni e tantissimi altri.

Le performance saranno trasmesse principalmente dalla Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, con partecipazioni in diretta da Napoli, dalle locations meneghine di Terrazza Martini, del Museo del Novecento e del Fabrique, dalla Piazza Maggiore di Bologna e da altre località italiane.

Non sarà dunque il classico Concerto del Primo Maggio, ma l’adattamento televisivo dell’evento. Una trasmissione completamente nuova ed unica che speriamo non si ripeterà, con l’auspicio di poter tornare nuovamente in piazza San Giovanni il prossimo anno.